Lista completa de los participantes en La Granja VIP 2025

En la primera gala se reveló al integrante sorpresa. (TikTok La Granja VIP)

La Granja VIP, se estrenó este domingo 12 de octubre, se trata de un reality show que reúne a figuras del entretenimiento bajo un mismo techo para enfrentar desafíos rurales, y es grabado 24/7. Desde su lanzamiento, los televidentes han centrado su atención en los rostros que aceptaron participar en esta competencia, impulsada por TV Azteca en un formato renovado de convivencia y competencia.

La dinámica propuesta exige a los participantes desenvolverse en entornos alejados de la comodidad y meterse de lleno a una granja real. Durante la primera gala, el grupo que ingresó estaba confromado por quince integrantes, cada cual con trayectorias en diferentes áreas del entretenimiento. Lo que genera una interacción diversa y múltiples estrategias en el juego.

Durante la transmisión inaugural, La Granja VIP confirmó la llegada de un integrante sorpresa, lo que modificó el número inicial y quien se encontraba encubierto como crítico. Finalmente se destapó que Lola Cortés sería la que sumaría como la granjera número 16. Su presencia generó comentarios inmediatos en redes sociales por el impacto que su carácter puede tener en la dinámica grupal.

Se decide quiénes son los peones de La Granja VIP. (TikTok: La Granja VIP)

Una vez estuvieron completos, comenzó el proceso de nominación en este primer episodio. El cual se desarrolló a partir de una “cadena de salvación”, donde las celebridades debieron seleccionar a otro participante para salvarlo, lo que definió, además, el acceso a las camas disponibles. Al descubrir que no había camas para todos, algunos concursantes se vieron obligados a compartir espacios, mientras que otros recibieron el título de peones y fueron enviados al granero para dormir junto a los caballos.

Finalmente Teo se convirtió en el primer nominado de la temporada, aumentando la tensión en el nuevo programa, ya que es uno de los famosos que se encuentra en riesgo de eliminación. Asimismo se dio a conocer que los últimos artistas en la dinámica de la “cadena de salvación”, pasaron a ser peones por lo que tuvieron que retirarse al granero donde dormirán toda la semana.

“Le pido a los cuatro peones que salgan por la puerta principal y vayan al granero. Porque a partir de este momento son peones. No podrán usar el baño de la granja, ni acostarse en las habitaciones, ni disfrutar de sus amenidades. Los peones estarán en el granero, junto al establo. Es momento que conozcan el lugar donde van a dormir toda la semana”, explicó Adal Ramones.

La última participante del reality show es Lolita Cortés. (Facebook La Granja VIP)

Ellos son los participantes de La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Sandra Itzel Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Carolina Ross Lis Vega Omahi Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lola Cortés