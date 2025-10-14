México

Patricia Mercado adelanta apoyo de MC a iniciativa de Sheinbaum para jornada laboral de 40 horas: “Nos toca plasmar ese anhelo”

La diputada celebró que la presidenta prevé enviar la reforma al Congreso en noviembre de este año

Por Fernanda López-Castro

La senadora milita en Movimiento
La senadora milita en Movimiento Ciudadano desde 2009, cuando el partido se llamaba Convergencia. Foto: Facebook/Patricia Mercado

Patricia Mercado, diputada federal de Movimiento Ciudadano, celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que prevé enviar al Congreso de la Unión la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas en noviembre de este año.

En su cuenta de X, la legisladora afirmó que la reducción de la jornada laboral en México es una de las principales demandas de los trabajadores, señalando que “necesitan tiempo para vivir”.

En la misma publicación, Mercado indicó que el Congreso de la Unión será el encargado de “plasmar ese anhelo” e hizo un llamado a que sea pronto, adelantando que la bancada de Movimiento Ciudadano apoyará la iniciativa.

“La reducción de la jornada laboral a #40horas ha sido una demanda de trabajadoras y trabajadores que necesitan tiempo para vivir. Desde el Congreso nos toca plasmar ese anhelo tantos años pospuesto y eso lo tenemos que hacer pronto.

“Sin duda, la @BancadaNaranjaD seguirá apoyando esta agenda por la ampliación de los derechos laborales", escribió en la red social.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en noviembre de este año, la Secretaría del Trabajo presentará la iniciativa para que la jornada laboral en México se reduzca de 48 a 40 horas semanales.

“En noviembre ya hace una propuesta la Secretaría del Trabajo,ha estado trabajando con los trabajadores obviamente, con los sindicatos y también con los empresarios”, dijo en su conferencia La Mañanera del Pueblo.

La propuesta surge tras consensos con trabajadores, sindicatos y empresarios, quienes participaron en un parlamento abierto para discutir la viabilidad del cambio.

Actualmente, la legislación permite hasta 48 horas semanales y solo contempla un día de descanso, situación que diversos sectores consideran desactualizada y poco favorable para la calidad de vida de los empleados.

El objetivo de la reforma es mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, así como garantizar mayores derechos a los trabajadores sin afectar la productividad de las empresas.

Autoridades señalaron que el diálogo tripartito permitió avances en el acuerdo y se busca que el dictamen sea discutido y votado en el Congreso

Patricia MercadoMovimiento Ciudadanojornada laboral40 horasmexico-noticias

