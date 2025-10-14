IMSS e ISSSTE reportan daños en unidades médicas tras inundaciones en cinco estados; despliegan brigadas

En “La Mañanera del Pueblo” de este martes 14 de octubre, los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Zoé Robledo y Martí Batres, respectivamente, ´presentaron un primer informe de daños respecto a hospitales y unidades médicas tras la existencia de inundaciones en cinco estados de la República: Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Aseguran armas largas, droga y dinero en efectivo tras cateo de propiedades de Nuevo León
Información extraoficial apunta que los predios estaban a cargo de un jefe de plaza independiente
Veracruz y otros estados habrían dejado vencer sus seguros contra huracanes y deslaves, revela periodista
Autoridades locales prescindieron de coberturas o fondos de emergencia, lo que complica la atención a damnificados, afirmó Sofía García
A un año del triunfo de Carlos Sainz en el GP de México: así fue la última victoria de Ferrari en la Fórmula 1
La escudería italiana enfrenta un 2025 complicado, con Leclerc y Hamilton sin poder revertir la falta de triunfos
Temblor hoy 14 de octubre en México: se registró un sismo de 4.3 en Oaxaca
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes
Reviven comentarios de Daniel Bisogno contra La Casa de los Famosos tras estreno de La Granja VIP: “Porquería”
El fallecido conductor de ‘Ventaneando’ fue el principal detractor público del reality show de Televisa
MÁS NOTICIAS