IMSS e ISSSTE reportan daños en unidades médicas tras inundaciones en cinco estados; despliegan brigadas

En “La Mañanera del Pueblo” de este martes 14 de octubre, los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Zoé Robledo y Martí Batres, respectivamente, ´presentaron un primer informe de daños respecto a hospitales y unidades médicas tras la existencia de inundaciones en cinco estados de la República: Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo.

Información en desarrollo...