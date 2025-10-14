Familias mexicanas demandan a Philips por muertes causadas por ventiladores defectuosos

Philips sede Holanda

En un hecho sin precedentes en la historia judicial de México, 43 familias han interpuesto una demanda colectiva contra la multinacional holandesa Philips. Los afectados buscan reparación por la muerte de sus seres queridos, quienes fallecieron tras ser intubados con respiradores defectuosos durante la pandemia de COVID-19.

Los abogados que lideran la demanda, presentaron la querella el 6 de octubre de 2025 de forma gratuita, es decir, sin costo alguno para las víctimas.

Respiradores defectuosos

Los dispositivos en cuestión son los modelos E30, V60, V680, Trilogy 100, Trilogy 200, Trilogy Evo y EV300. Según los denunciantes, estos respiradores presentan fallas graves, como la liberación de partículas tóxicas debido al material de la espuma interna, fallos en los parámetros de oxigenación y apagados inesperados. Estas deficiencias habrían contribuido a la muerte de más del 80% de los pacientes intubados con estos equipos.

A pesar de que en otros países los respiradores defectuosos fueron retirados del mercado hace más de cuatro años, en México continúan en uso tanto en hospitales públicos como privados. La demanda colectiva busca que Philips México Comercial, S.A. de C.V. asuma la responsabilidad por la distribución, comercialización y omisión en el retiro de aproximadamente 3 mil 500 unidades de estos dispositivos averiados.

Testimonios de las víctimas

Familiares de los afectados coinciden en que sus seres queridos fallecieron en enero de 2021 tras ser intubados en el Hospital General de México, de la Ciudad de México.

La demanda colectiva no solo busca una compensación económica, sino también una reparación moral para las víctimas y sus familias. Además, se ha presentado una denuncia penal contra Philips por homicidio y lesiones, lo que podría tener implicaciones legales significativas para la empresa.

El caso ha generado un debate sobre la responsabilidad de las empresas en la fabricación y distribución de equipos médicos, especialmente en situaciones de emergencia sanitaria como fue el caso.

Repercusiones en la opinión pública

La situación ha captado la atención de la sociedad mexicana, que se muestra indignada por lo acontecido. La falta de acción por parte de las autoridades y la empresa ha generado críticas hacia el sistema de salud y la regulación de equipos médicos en el país.

De igual modo, organizaciones civiles y grupos de derechos humanos han expresado su apoyo a las víctimas y han exigido justicia. La demanda colectiva contra la empresa neerlandesa representa un hito en la lucha por la justicia en México y podría sentar un precedente importante en casos similares en el futuro.