“El Callejón de los Milagros” regresará a los cines de México para festejar su 30 aniversario

La cinta dirigida por Jorge Fons será nuevamente llevada a las salas mexicanas en versión remasterizada en 4K

Por Omar Martínez

La cinta tendrá un reestreno
La cinta tendrá un reestreno en cines por su aniversario número 30. Foto: Instagram/@sonypicturesmx.

Una de las películas mexicanas más importantes de la década de los noventas volverá a las salas de cine para un reestreno especial por su aniversario número 30.

Se trata de El callejón de los milagros, película protagonizada por Salma Hayek, Bruno Bichir, María Rojo, Ernesto Gómez Cruz, Juan Manuel Bernal, Tiare Scanda, entre otros artistas reconocidos del cine mexicano. Es dirigida por Jorge Fons.

La noticia fue informada por la casa productora que reestrenará la película. Esta misma noticia fue confirmada por algunos actores que participaron en la cinta que mezcla el drama y el suspenso.

La cinta fue estrenada por primera vez en 1995 y tres décadas después viene para nuevamente ser exhibida en salas de cine de México.

'El callejón de los milagros'
'El callejón de los milagros' es dirigida por Jorge Fons y se estrenó en 1995. Imagen: IMDB.

Otros actores como Juan Manuel Bernal también compartieron a través de sus redes sociales oficiales y con emoción el reestreno de la cinta. De igual manera, Bruno Bichir, quien ha sido reconocido por su talento en la pantalla chica y grande también habló sobre la llegada de El callejón de los milagros nuevamente a salas de cine.

Cabe destacar que el filme mexicano será reestrenado en una versión remasterizada en 4K.

El callejón de los milagros ya tiene fecha de reestreno en todas las salas de cine en México de los distintos complejos cinematográficos para festejar su 30 aniversario.

Manolo Cardona en entrevista con Infobae México sobre su ópera prima 'Uno para morir'

¿De qué trata <i>El callejón de los milagros</i>, película mexicana que será reestrenada en versión remasterizada en 4K?

El Callejón de los milagros es una película mexicana dirigida por Jorge Fons y estrenada en 1995. La historia, inspirada en la novela homónima de Naguib Mahfuz, se traslada a un barrio popular de la Ciudad de México.

La trama retrata la vida de los vecinos de un callejón, mostrando sus aspiraciones, conflictos y relaciones a través de una estructura narrativa fragmentada que presenta la misma historia desde diferentes perspectivas.

La cinta se enfoca en varios personajes, entre ellos Alma, una joven con deseos de superación; Don Ru, dueño de la cantina y figura central del barrio; Susanita, administradora de la vecindad, y Abel, un joven humilde enamorado de Alma.

Salma Hayek, quien ha saltado
Salma Hayek, quien ha saltado a la fama en Hollywood, es una de las actrices principales de la cinta mexicana. Foto: REUTERS/Angelina Katsanis.

A partir de sus historias cruzadas, la película aborda temas como el amor, la traición, la lucha de clases, la violencia y las expectativas sociales.

El Callejón de los milagros recibió múltiples reconocimientos y es considerada una obra relevante dentro del cine mexicano, por su mirada coral y su retrato de la vida urbana y las problemáticas sociales de la época.

