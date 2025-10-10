Cuál será la clasificación en México de ‘El payaso del maizal’, película de terror que está generando expectativas en redes

'El payaso del maizal' llegará a todas las salas de cine en México este jueves 9 de octubre. Crédito: X/@cineCANIBAL.

El Payaso del Maizal es una nueva propuesta del género de terror y slasher que llegará a cines de México este mes de octubre.

La cinta, que también mezcla el miedo y suspenso, llegará a los diferentes complejos cinematográficos de todo el país para el próximo jueves 9 de octubre, fecha en que aquellos que quieran ir a ver la película ya podrán hacerlo.

Para los amantes de las películas de terror de payasos asesinos como It (Eso), Terrifier y El payaso del mal, por mencionar algunas cintas, esta será una nueva propuesta.

Ya se han revelado varios avances de El payaso del maizal, lo que ha generado varias expectativas entre los fans del horror, del género slasher y sobre todo de las cintas de payasos asesinos.

La cinta será una nueva propuesta para los amantes del género slasher, horror y de los payasos asesinos. Foto: X/@cineCANIBAL.

Algunos se han preguntado si podría tratarse de un nuevo personaje en las distintas cinta de terror, por lo cual muchas personas correrán este fin de semana a las salas de cine en México para ver esta película.

Sin embargo y aunque no se han dado a conocer muchos datos, la película tendrá cierta clasificación que impedirá que todas las personas vayan a verla, debido al contenido de las escenas e imágenes que contiene.

La película se estrenará en las salas de cine de todo el país este próximo jueves 10 de octubre. Crédito: X/@cineCANIBAL.

De acuerdo a lo señalado en las páginas de internet de las principales cadenas de cine del país, El payaso del maizal tendrá una clasificación C.

Por lo tanto, únicamente personas mayores de 18 años podrán acceder a las salas de cine en México para disfrutar de la película, ya que contendrá escenas no recomendadas para personas menores a la audiencia señalada anteriormente.

¿De qué trata El payaso del maizal?

El payaso del maizal explora el conflicto entre generaciones en una comunidad rural marcada por la crisis.

Frendo, antiguo símbolo de una fábrica ya cerrada, emerge de los campos de maíz convertido en una amenaza que busca erradicar los percibidos errores del pueblo, centrándose en los adolescentes señalados como responsables del declive local tras el cierre de la planta de jarabe.

La protagonista, Quinn Maybrook, llega al pueblo con la intención de encontrar tranquilidad, pero se enfrenta a un entorno hostil y a la reaparición de una figura aterradora.

El payaso del maizal tendrá clasificación C al momento de su estreno en México. X/@cineCANIBAL.

Clasificación de las películas en México

En México, la clasificación de películas está regulada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación. Las categorías principales son las siguientes:

- AA: Contenido apto para todo público, especialmente recomendado para menores de 7 años.

- A: Películas adecuadas para todo público, sin restricciones de edad.

- B: Recomendadas para mayores de 12 años. Pueden contener temas o situaciones que requieren discreción para menores.

- B15: Apropiadas para mayores de 15 años. Incluyen lenguaje, violencia o temas más fuertes que la categoría B.

- C: Exclusivas para mayores de 18 años. Contienen violencia explícita, lenguaje adulto, sexualidad o consumo de drogas.

- D: Solo para adultos, mayores de 18 años, con contenido sexual o violento explícito.

Estas clasificaciones buscan orientar al público sobre el contenido de las películas y proteger a los menores de material considerado inadecuado para su edad.