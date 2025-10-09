México

Toy Story continuará una semana más en cines de México por su 30 aniversario y llega al mes de exhibición

La cinta animada se estrenó en 1995 y tres décadas después sigue causando emoción entre sus fans

Omar Martínez

La cinta llega a su quinta semana consecutiva en la pantalla grande de México. Foto: Disney/Pixar.

El festejo de los 30 años de la película de Toy Story ha sido un éxito en México, tanto que el reestreno ha logrado que la cinta permanezca en las distintas salas de cine del país por un mes.

La película de Disney/Pixar que atrapó a toda una generación y que las más nuevas la han descubierto, seguirá una semana más en las distintas salas de cine de México.

La cartelera de las diferentes salas de cine del país se actualiza cada jueves, pero un día antes ya es posible ver los horarios y estrenos, así como las cintas que ya tienen tiempo en exhibición y permanecerán una semana más.

Por lo tanto, en esta ocasión, Toy Story continuará una semana más su reestreno en México para seguir festejando el 30 aniversario de la cinta animada.

La cinta se estrenó en 1995 y sus 30 años lo festejó con un reestreno en México. Foto: YouTube.

Woody, Buzz y sus amigos estarán una semana más en los diferentes complejos cinematográficos del país. El mundo de los juguetes y la historia de qué hacen mientras los humanos no están ha vuelto a revivir recuerdos y emoción entre los fans, lo que ha llenado las salas de cine en México.

Este entusiasmo por parte de los seguidores de Toy Story ha provocado que de manera consecutiva, la cinta animada se mantenga por varias semanas en cartelera.

Lo anterior ha dado como resultado que el filme animado haya llegado a un mes desde su reestreno en salas de cine de México.

¿Qué les ocurre a los juguetes cuando no hay nadie delante? ¿Alguna vez te lo has preguntado? En esta explosiva historia llena de diversión sobre la vida secreta de los juguetes, los juguetes del cuarto de Andy están inquietos por la llegada de un nuevo miembro del grupo, Buzz Lightyear. Buzz pasa a ser el juguete favorito de Andy en lugar de Woody, quien, en un ataque de celos, tira a Buzz por la ventana. Entonces Woody emprende una misión para salvar a Buzz y demostrar a los demás juguetes que no le ha empujado a propósito (aunque sí lo hizo, pero ¡chitón!)

El reestreno de Toy Story en México por su 30 aniversario fue el pasado 11 de septiembre; desde entonces la cinta animada ha permanecido y llenado los diversos complejos cinematográficos.

Desde la preventa de boletos comenzó a reportarse salas llenas para los fans que esperaban ver esta película nuevamente como hace tres décadas.

Si no has ido al cine a ver el reestreno de Toy Story y eres un fan, es una nueva oportunidad para aprovechar el fin de semana y ver la cinta animada.

Los juguetes estarán en las principales salas de cine una semana más, es decir, del jueves 9 al miércoles 15 de octubre, por quinta semana consecutiva y llegando al mes de exhibición.

Toy Story una historia que desde hace 30 años sigue causando emoción

Toy Story es una película animada producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. La historia se centra en un grupo de juguetes que, cuando no hay personas cerca, tienen vida propia y mantienen relaciones entre ellos.

El protagonista es Woody, un vaquero de trapo, quien hasta ese momento ocupa el lugar de juguete favorito de su dueño, Andy.

Toy Story es una película animada producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. Foto: Disney.

