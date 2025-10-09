México

El teléfono negro 2: esta es la fecha oficial en que llegará a todas las salas de cine en México

Ethan Hawke volverá a interpretar al personaje de ‘El Raptor’ en esta segunda parte de la cinta de terror

Por Omar Martínez

El teléfono negro 2 llegará
El teléfono negro 2 llegará a las salas de cine en México este mes de octubre. Foto: Archivo/Infobae México.

El teléfono negro 2 es una de las películas más esperadas de terror más esperadas para este 2025 y ya hay una fecha de estreno oficial para México.

Será este mes de octubre cuando la segunda parte de esta cinta llegue a las salas mexicanas para continuar con la inquietante y espeluznante historia de El Raptor, secuestrador y asesino de niños.

Diversos avances oficiales ya se han revelado antes del estreno oficial y todo parece indicar que el personaje interpretado por Ethan Hawke sigue vivo, pero no de la manera en que se esperaba.

Los personajes principales regresarán en esta nueva entrega —los hermanos Blake—, por lo que quedarán sorprendidos al saber que El Raptor no está muerto como ellos pensaban.

La cinta llegará a cines mexicanos este próximo jueves 15 de octubre. Crédito: X/@UniversalMX,

El teléfono negro 2 llegará a las principales salas de cine en México el próximo jueves 16 de octubre.

En esta fecha los fans y aquellos que quieran saber qué pasó con la espeluznante y aterradora historia del personaje enmascarado que secuestraba, mantenía cautivo y asesinaba a los niños, podrán saberlo.

Esta cinta es una de las más esperadas de este 2025 en el género del terror, ya que la primera parte fue todo un éxito en taquilla, por lo que esta nueva entrega promete ser lo mejor o más exitosa que la primera.

El Teléfono Negro 2 llegará
El Teléfono Negro 2 llegará a las salas de cine en México el próximo jueves 16 de octubre. Foto: X/@Cinemex.

Los distintos complejos cinematográficos de México estrenarán este próximo jueves 16 de octubre El teléfono negro 2. Es importante, para saber un horario, consultar la sede y cadena de preferencia.

Los boletos de preventa ya están a la venta para las distintas salas de cine en México para la segunda parte de El teléfono negro.

Esta segunda parte nuevamente estará protagonizada por Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Jeremy Davies y James Ransone. Está dirigida por Scott Derrickson.

¿De qué trata El Teléfono Negro 2?

La segunda parte de El teléfono negro retoma la historia cuatro años después del escape de Finn, quien estuvo cautivo por El Raptor.

En esta secuela, el antagonista retorna buscando venganza, ahora con el objetivo de poner en peligro a Gwen, la hermana menor del protagonista.

La segunda parte de El
La segunda parte de El Teléfono Negro traerá a los personas de vuelta. Foto: Blumhouse Productions.

Gwen empieza a tener sueños donde se comunica a través del misterioso teléfono negro y presencia a niños acechados en un campamento de invierno llamado Alpine Lake.

Intrigada por estas visiones, convence a Finn de acudir al lugar durante una tormenta, y juntos descubren que existe un vínculo oculto entre su familia y El Raptor.

