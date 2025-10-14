México

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Fue asegurado con marihuana, cocaína y metanfetamina

Por Luis Contreras

Guardar
Fue capturado tras incumplir lo
Fue capturado tras incumplir lo ordenado por la autoridad (FGR)

Luego de que las autoridades mexicanas informaron sobre la extradición a México de Ricardo Israel R. G., apodado El Perky y quien es identificado como integrante de la Unión Tepito, dicho sujeto fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, cocaína y metanfetamina.

El 13 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR) destacó que El Perky fue asegurado junto con dosis de los narcóticos mencionados (de los cuales no fue compartido el peso).

Mientras que un juez con sede en el Reclusorio Preventivo Sur fue el encargado de determinar la vinculación a proceso, además de la medida de prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones complementarias.

De España a México: la detención de “El Perky”

El grupo criminal opera en
El grupo criminal opera en la capital del país (Archivo)

La orden de aprehensión en contra de Ricardo Israel R. fue cumplimentada en el área de extradiciones de Interpol México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Cabe recordar que el pasado 8 de octubre fue informado que España entregó en extradición al sujeto hoy procesado.

El arresto del hombre fue realizado luego de que fue determinado que "no cumplió con lo ordenado por la autoridad y evadió la acción de la justicia“.

La FGR señala que El Perky fue capturado, junto con otros sujetos, durante un cateo que resultó en el hallazgo de diversos indicios relacionados con delitos contra la salud. En un primero momento a los capturados fueron vinculados a proceso y posteriormente un juez les determinó libertad condicional.

"FGR obtuvo vinculación a proceso para Ricardo “R”, probable responsable del delito de contra la salud, modalidad de posesión con fines de comercio de marihuana, cocaína y metanfetamina", indica el informe reciente de la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero a través de sus redes sociales.

“El Irving” de la Unión Tepito fue capturado y procesado

El titular de la Secretaría
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) dio a conocer la detención del presunto líder de la Unión tepito el pasado 15 de septiembre en sus redes sociales. (@PabloVazC)

En diversas ocasiones han sido arrestadas personas ligadas con el grupo delictivo que opera en la capital del país. A mediados de septiembre pasado fue detenido Irving H. S., un sujeto apodado El Irving y quien es señalado como uno de los principales líderes del grupo delictivo.

Dicho sujeto fue asegurado en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc antes de que fuera celebrado el Grito de Independencia. Días después, el 23 de septiembre pasado, fue informada la vinculación a proceso en contra de El Irving por su presunta responsabilidad en los delitos de narcomenudeo y portación de arma.

Temas Relacionados

Unión TepitoFGRReclusorio SurNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano ha ignorado la sentencia que debe acatar por daño moral

La cantante reveló que el productor no ha ofrecido disculpas ni ha pagado la indemnización ordenada, manteniendo viva la exigencia de justicia

Sasha Sokol denuncia que Luis

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Ivar Sisniega expresó su confianza en el proyecto del “Vasco”, cumplirán con los partidos amistosos que solicitó el técnico

FMF defiende a Javier Aguirre

Captan pelea de policías de SSC con vendedores ambulantes en el Zócalo de CDMX

En el lugar se llevaban a cabo actividades por la Feria del Libro, instalada en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México

Captan pelea de policías de

Reforma electoral: partidos locales piden al INE ser tomados en cuenta

Los partidos locales hicieron la entrega formal de una serie de propuestas y demandas

Reforma electoral: partidos locales piden

Sergio Mayer Mori revela que rechazó proyectos donde le pagaban el triple para ‘trabajar su humildad’ en La Granja VIP

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer reveló que busca humildad y visibilidad, aunque en otros proyectos le ofrecieron mucho más dinero por participar

Sergio Mayer Mori revela que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer Mori revela que

Sergio Mayer Mori revela que rechazó proyectos donde le pagaban el triple para ‘trabajar su humildad’ en La Granja VIP

Vive Latino 2026: Maldita Vecindad, Lenny Kravitz, Fobia y más en el cartel completo

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 13 de octubre

Briggitte Bozzo, amiga de años de Fede Dorcaz, llora el asesinato del modelo argentino: “Nos pueden arrebatar la vida”

¿Cómo votar por tu participante favorito de La Granja VIP? 

DEPORTES

Julio César Chávez defiende la

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”

Julio César Chávez Jr. volverá a pelear en diciembre: CMB confirma su participación en torneo conmemorativo

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México