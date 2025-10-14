De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Fue capturado tras incumplir lo ordenado por la autoridad (FGR)

Luego de que las autoridades mexicanas informaron sobre la extradición a México de Ricardo Israel R. G., apodado El Perky y quien es identificado como integrante de la Unión Tepito, dicho sujeto fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, cocaína y metanfetamina.

El 13 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR) destacó que El Perky fue asegurado junto con dosis de los narcóticos mencionados (de los cuales no fue compartido el peso).

Mientras que un juez con sede en el Reclusorio Preventivo Sur fue el encargado de determinar la vinculación a proceso, además de la medida de prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones complementarias.

De España a México: la detención de “El Perky”

El grupo criminal opera en la capital del país (Archivo)

La orden de aprehensión en contra de Ricardo Israel R. fue cumplimentada en el área de extradiciones de Interpol México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Cabe recordar que el pasado 8 de octubre fue informado que España entregó en extradición al sujeto hoy procesado.

El arresto del hombre fue realizado luego de que fue determinado que "no cumplió con lo ordenado por la autoridad y evadió la acción de la justicia“.

La FGR señala que El Perky fue capturado, junto con otros sujetos, durante un cateo que resultó en el hallazgo de diversos indicios relacionados con delitos contra la salud. En un primero momento a los capturados fueron vinculados a proceso y posteriormente un juez les determinó libertad condicional.

"FGR obtuvo vinculación a proceso para Ricardo “R”, probable responsable del delito de contra la salud, modalidad de posesión con fines de comercio de marihuana, cocaína y metanfetamina", indica el informe reciente de la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero a través de sus redes sociales.

“El Irving” de la Unión Tepito fue capturado y procesado

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) dio a conocer la detención del presunto líder de la Unión tepito el pasado 15 de septiembre en sus redes sociales. (@PabloVazC)

En diversas ocasiones han sido arrestadas personas ligadas con el grupo delictivo que opera en la capital del país. A mediados de septiembre pasado fue detenido Irving H. S., un sujeto apodado El Irving y quien es señalado como uno de los principales líderes del grupo delictivo.

Dicho sujeto fue asegurado en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc antes de que fuera celebrado el Grito de Independencia. Días después, el 23 de septiembre pasado, fue informada la vinculación a proceso en contra de El Irving por su presunta responsabilidad en los delitos de narcomenudeo y portación de arma.