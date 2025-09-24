Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) dio a conocer la detención del presunto líder de la Unión tepito el pasado 15 de septiembre en sus redes sociales. (@PabloVazC)

Un juez de control vinculó a proceso a Irving “N”, uno de los principales líderes de la Unión Tepito, por los delitos de portación de armas, cohecho y delitos contra la salud, mientras que la mujer identificada como su pareja sentimental, María “N”, fue vinculada a proceso por los delitos de narcomenudeo y portación de arma.

La audiencia fue celebrada en el Reclusorio Norte, en el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y declaró un plazo de tres meses para finalizar la investigación complementaria.

La decisión del juzgador se dio a conocer luego de que los abogados del imputado intentaran obtener un plazo para aportar datos que comprueben la presunta inocencia de “El Irving”.

<b>¿Cómo fue la detención del presunto líder de la Unión Tepito y su pareja sentimental?</b>

La noche del 15 de septiembre, Jonathan Irving Herrera Sánchez, también conocido como “El Irving”, fue arrestado en la alcaldía Cuauhtémoc por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), quienes lo identificaron como uno de los principales líderes de la Unión Tepito en el centro de la capital.

Según información proporcionada por las autoridades capitalinas, durante el operativo se incautó a Herrera Sánchez un arma de fuego corta, cartuchos útiles, un vehículo de lujo, siete bolsas de una droga conocida como tusi, tres dosis de cocaína, 98 envoltorios de marihuana y un paquete de aproximadamente 35 gramos de cristal.

Agentes de seguridad lo detuvieron junto a su pareja y aseguraron dosis de drogas, así como armas de fuego. (Crédito: @PabloVazC)

Por otra parte, la mujer identificada como su pareja, y que además es de nacionalidad colombiana, también fue puesta a disposición del Ministerio Público tras el arresto en la colonia Peralvillo.

La captura de “El Irving” fue el resultado de un seguimiento de inteligencia que permitió analizar sus movimientos y las redes de apoyo con las que contaba. Informes internos de seguridad detallan que, además de sus tatuajes, el líder criminal era reconocido por una postura corporal distintiva: mantenía las piernas arqueadas y los pies en un ángulo de 45 grados, lo que facilitó su identificación, incluso cuando intentaba ocultar su rostro en redes sociales.

La Unión Tepito ha sido señalada en diversas ocasiones como una de las organizaciones delictivas más influyentes de la capital, por lo que la detención de uno de sus líderes representa un golpe relevante para la estructura criminal a la que le ha acusado de diversos delitos, entre los que se encuentra la masacre de Plaza Garibaldi.