Detienen a cuatro presuntos sicarios de La Unión Tepito en la Alcaldía Venustiano Carranza

Cuatro integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos este martes tras un operativo conjunto en la Alcaldía Venustiano Carranza, y en el que aseguraron diversas dosis de presunta droga y cartuchos útiles durante la intervención.
De acuerdo con los primero reportes, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) actuaron tras recibir denuncias ciudadanas sobre la venta de posibles estupefacientes en la zona. Esto en colaboración con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
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Al implementar vigilancias fijas, móviles y discretas, los efectivos de seguridad identificaron tres predios en las colonias Morelos y Simón Bolívar, en los que posiblemente se llevaban a cabo actividades ilícitas como el almacenamiento y embalaje de aparente narcótico.
Tras aplicar diferentes técnicas de investigación para obtener y recopilar más información, los uniformados obtuvieron datos de prueba que fueron entregados al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control los mandamientos judiciales con los que personal de la SSC y de la FGJ realizó los cateos.
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La primera intervención se realizó en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Mecánicos y Hojalatería, en la colonia Morelos, donde los oficiales aseguraron 25 bolsitas de plástico con una sustancia sólida similar a la cocaína y una bolsa negra con hierba seca. Allí fueron detenidos un hombre de 38 años y una mujer de 45 años.
El segundo cateo se realizó en las calles Hortelanos y Hojalatería, donde se aseguran 13 cartuchos de distintos calibres, tres cargadores y varias bolsas con aparente marihuana; así como la detención un hombre de 31 años.
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El tercer operativo se llevó a cabo en Florines y Carlos Marx, en la colonia Simón Bolívar, donde los agentes localizaron 19 cartuchos útiles, envoltorios con sustancia sólida y frascos con hierba seca, y la detención de un hombre de 45 años.
Tras el hallazgo de las sustancias y objetos, las autoridades sellaron los inmuebles y los colocaron bajo resguardo policial, en lo que continúan las investigaciones que deriven del caso.
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En tanto, los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
Cabe mencionar que estas acciones se llevaron a cabo en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos.
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A raíz de estos detenciones, la SSC y la FGJ mantienen su compromiso de coordinarse para combatir los delitos de alto impacto. Ambas instituciones buscan frenar a los generadores de violencia que afectan a la población de la Ciudad de México.
Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para identificar puntos de venta de drogas y actividades ilícitas, por lo que a la población a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad comunitaria.
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