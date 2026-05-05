Detienen a cuatro presuntos sicarios de La Unión Tepito en la Alcaldía Venustiano Carranza

En la operación se aseguraron diversas dosis de presunta droga, cartuchos útiles y otros objetos relacionados con actividades ilícitas en predios de las colonias Morelos y Simón Bolívar. Foto: SSC-CDMX

Cuatro integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos este martes tras un operativo conjunto en la Alcaldía Venustiano Carranza, y en el que aseguraron diversas dosis de presunta droga y cartuchos útiles durante la intervención.

De acuerdo con los primero reportes, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) actuaron tras recibir denuncias ciudadanas sobre la venta de posibles estupefacientes en la zona. Esto en colaboración con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

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Al implementar vigilancias fijas, móviles y discretas, los efectivos de seguridad identificaron tres predios en las colonias Morelos y Simón Bolívar, en los que posiblemente se llevaban a cabo actividades ilícitas como el almacenamiento y embalaje de aparente narcótico.

Tras aplicar diferentes técnicas de investigación para obtener y recopilar más información, los uniformados obtuvieron datos de prueba que fueron entregados al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control los mandamientos judiciales con los que personal de la SSC y de la FGJ realizó los cateos.

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En la operación se aseguraron diversas dosis de presunta droga, cartuchos útiles y otros objetos relacionados con actividades ilícitas en predios de las colonias Morelos y Simón Bolívar. Foto: SSC-CDMX

La primera intervención se realizó en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Mecánicos y Hojalatería, en la colonia Morelos, donde los oficiales aseguraron 25 bolsitas de plástico con una sustancia sólida similar a la cocaína y una bolsa negra con hierba seca. Allí fueron detenidos un hombre de 38 años y una mujer de 45 años.

El segundo cateo se realizó en las calles Hortelanos y Hojalatería, donde se aseguran 13 cartuchos de distintos calibres, tres cargadores y varias bolsas con aparente marihuana; así como la detención un hombre de 31 años.

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El tercer operativo se llevó a cabo en Florines y Carlos Marx, en la colonia Simón Bolívar, donde los agentes localizaron 19 cartuchos útiles, envoltorios con sustancia sólida y frascos con hierba seca, y la detención de un hombre de 45 años.

Tras el hallazgo de las sustancias y objetos, las autoridades sellaron los inmuebles y los colocaron bajo resguardo policial, en lo que continúan las investigaciones que deriven del caso.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

En tanto, los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que estas acciones se llevaron a cabo en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos.

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A raíz de estos detenciones, la SSC y la FGJ mantienen su compromiso de coordinarse para combatir los delitos de alto impacto. Ambas instituciones buscan frenar a los generadores de violencia que afectan a la población de la Ciudad de México.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para identificar puntos de venta de drogas y actividades ilícitas, por lo que a la población a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad comunitaria.

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