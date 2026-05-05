Familias de migrantes desaparecidos de Cuba, Honduras y Ecuador viajaron a México para pedir ayuda en su búsqueda

Madres de migrantes desaparecidos llegaron a Chiapas desde Cuba, Ecuador y otros países para buscar a sus hijos Foto: Red Regional de Familias Migrantes

Familias originarias de Cuba, Honduras y Ecuador llegan esta semana a Chiapas, México, para iniciar labores de búsqueda en terreno y en penales tras la desaparición de cerca de 40 migrantes ocurrida en diciembre de 2024, en uno de los episodios más graves de desaparición de personas migrantes en la frontera sur del país.

Las acciones de búsqueda se intensifican luego de meses de exigencias y trámites realizados ante autoridades federales y estatales para acceder a las zonas clave en el municipio de Mazatán. La movilización ocurre en medio de una crisis migratoria creciente y frente a un operativo institucional que, según las familias, aún no arroja resultados claros.

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Alrededor de ocho familias encabezan la búsqueda. Provenientes de distintas ciudades cubanas como Matanzas, La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba, así como de Honduras y Ecuador, los familiares arribaron a Chiapas con el objetivo de recorrer puntos estratégicos desde San José El Hueyate hasta Tapachula. Estos viajes iniciaron tras 17 meses de silencio desde el último contacto con los desaparecidos, cuando avisaron que cruzarían en lancha hacia Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pero nunca llegaron a su destino esperado.

Entre las víctimas que forman parte del grupo están los cubanos Lorena Rozabal Guevara, de 28 años; Elianis de la Caridad Morejón Pérez, de 18 años; Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años; Meiling Álvarez Bravo, de 40 años, y su hijo Samei Armando Reyes Álvarez, de 14; Dayranis Tan Ramos, de 33 años; el hondureño Ricardo Hernández, de 33 años, y el ecuatoriano Jefferson Stanley Quindil Guanoquiza, de 21 años. Las familias insisten en que el grupo completo desapareció después de abordar dos embarcaciones en la costa del Pacífico. Antes de embarcar, varios migrantes enviaron mensajes con frases como “No sabemos nadar”, “nos están poniendo chalecos” y “hay tiroteos cerca”.

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Parte de los cubanos desaparecidos en México son Meilin Álvarez Bravo de 40 años, su hijo Samei Armando Reyes Álvarez de 12, Elianis y Dainaris

La última señal GPS de las lanchas se registra a las 08:25 horas del 21 de diciembre de 2024 a escasos metros de la costa, y desde entonces no existe comunicación confirmada de ningún integrante del grupo. El trayecto, por el que los migrantes pagaron entre USD 8 mil y USD 10 mil a intermediarios, formaba parte de una ruta bajo control de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De septiembre a diciembre de 2024, la zona de San José El Hueyate concentra al menos tres eventos de desaparición que suman 83 migrantes ausentes, de acuerdo con organizaciones que acompañan a los familiares.

El acompañamiento civil no detiene la crisis de desapariciones en la frontera sur

La Red Regional de Familias Migrantes, integrada principalmente por madres y abuelas de desaparecidos, coordina las brigadas internacionales de búsqueda en territorio mexicano. La organización, fundada por la hondureña Ana Enamorado —quien lleva 16 años buscando a su hijo—, agrupa este año a familiares de Cuba, Honduras, Ecuador, Colombia e Italia. Los grupos se movilizan tanto por rutas rurales de Chiapas como en centros penitenciarios para descartar que las personas migrantes estén detenidas sin registro.

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Como parte de las acciones, las familias solicitan a las autoridades estatales y federales autorización para difundir fichas de búsqueda y realizar inspecciones presenciales en cárceles del estado. El respaldo de colectivos civiles ha sido imprescindible para abrir líneas formales de búsqueda, gestionando reuniones con instituciones y solicitando acceso a información oficial, aunque organizaciones y familias denuncian que la respuesta gubernamental sigue siendo nula. La abogada Yesenia Váldez, de la Fundación para la Justicia, afirma en junio de 2025: “No hay una sola diligencia para buscarlos. Es como si el Estado los hubiera borrado”.

Las versiones sobre lo ocurrido se multiplican en la ausencia de resultados oficiales. Parte de los indicios apuntan a un posible naufragio, mientras que otras versiones sugieren la intervención de grupos criminales que operan en la costa de Chiapas y tienen capacidad para levantar a grupos enteros de migrantes. Durante casi dieciocho meses, las familias acusan investigación lenta y descoordinada, sin operativos específicos ni avances confirmados.

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Crimen organizado y rutas bajo riesgo: el trasfondo de la desaparición

El corredor Tapachula–Mazatán–Juchitán es identificado como punto estratégico en rutas de tráfico controladas por el CJNG y otras redes de extorsión en la frontera sur. San José El Hueyate es uno de los epicentros de desapariciones masivas, donde los migrantes quedan expuestos a violencia, levantamientos o abandono por parte de traficantes. Las propias familias denuncian el clima de miedo, poca denuncia y falta de coordinación institucional como los elementos que permiten que la crisis permanezca invisible.

Mientras madres, padres y abuelas recorren los parajes y penales, organizaciones insisten en que la desaparición de migrantes es una de las crisis menos documentadas de toda la región. La desaparición de los 40 migrantes en diciembre no es un caso aislado: el 30 de abril se suma el nombre de Yarissel Díaz Arcia, cubana de 19 años desaparecida en Tapachula, y en marzo se informa de ocho balseros cubanos desaparecidos cuando intentaban llegar a costas mexicanas.

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Para las familias recién llegadas a México, el objetivo es claro: no piensan regresar sin obtener información mínima sobre la suerte de sus hijos, hijas y hermanos. La consigna colectiva sigue vigente: “Lo único que pedimos es encontrar aunque sea una pista, una luz que nos lleve a ellos”.

Ocho familias de Cuba, Honduras y Ecuador llegan a Chiapas tras 17 meses sin noticias de 40 migrantes desaparecidos en diciembre de 2024.

El grupo pagó entre USD 8.000 y USD 10.000 por una ruta controlada por el CJNG; la última señal GPS de las lanchas se perdió a metros de la costa.

Organizaciones civiles critican ausencia de acciones de búsqueda oficiales y señalan que Chiapas es epicentro de desapariciones masivas de migrantes.