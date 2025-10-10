México

Conductor atropella en el AICM a policía capitalino que le advirtió una posible infracción: ya fue detenido

El efectivo realizaba labores de seguridad en la Terminal 1

Por Ale Huitron

El sujeto fue detenido en la Puerta 9 del Aeropuerto. Foto: SSC

Un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina fue atropellado por un automovilista en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, cuando le advertía que podía ser acreedor a una infracción.

El hecho ocurrió la tarde de este jueves, cuando el policía realizaba labores de seguridad en la puerta 8 de la Terminal 1 y solicitó al conductor de un automóvil blanco que se retirara del sitio, ya que no estaba permitido estacionarse en ese punto.

De acuerdo con la SSC, el conductor hizo caso omiso a la indicación, por lo que el agente le avisó que sería acreedor a una infracción, sin embargo, en ese momento el automovilista arrolló al uniformado.

Compañeros del policía, que también se encontraban laborando en el lugar, lograron detener al presunto responsable de atropellar al policía, por lo que tras leerle sus derechos lo trasladaron junto con el vehículo ante el agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Foto: SSC
Foto: SSC

De acuerdo con reportes, el sujeto arrolló al policía y lo arrastró por varios metros hasta que le dieron alcance otros elementos.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica al policía lesionado, quien fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico superficial, sin que fuese necesario su traslado hospitalario.

El periodista Carlos Jiménez informó que el detenido fue identificado como Cristhian Pérez, quien se encontraba estacionado afuera del aeropuerto cuando un agente le pidió que se moviera, pero al no acatar la indicación, se aproximaron para colocarle el inmovilizador.

Para evitar la infracción, el sujeto aceleró y arrolló al policía, lo que habría derivado en su detención a causa de lesiones.

AICM se pronuncia sobre el hecho

Credito:cuartoscuro
Credito:cuartoscuro

A través de redes sociales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que un oficial de tránsito de la SSC fue arrollado por un vehículo cuando desempeñaba sus funciones para agilizar el tránsito en las inmediaciones del lugar.

“El conductor continuó la marcha hasta la Puerta 9, donde fue detenido gracias a la intervención de personal de tránsito y policía auxiliar”, detalló.

Además, la base aérea reiteró su colaboración con las autoridades para garantizar la seguridad en las zonas de acceso vehicular.

Cabe recordar que un hecho similar ocurrió en abril de 2022, cuando un conductor atropelló a dos elementos de la Policía Auxiliar en las inmediaciones del AICM cuando realizaban funciones de seguridad y vialidad en las puertas 7 y 8.

(X/La verdadera CDMX)
(X/La verdadera CDMX)

De acuerdo con la SSC, los uniformados le marcaron el alto debido a que impedía el paso, sin embargo, hizo caso omiso y aceleró la marcha golpeando a los dos oficiales.

Tras una persecución que culminó en la avenida Vicente Guerrero de la alcaldía Iztapalapa, policías de la SSC lograron detener al presunto responsable de 23 años de edad.

