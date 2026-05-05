México

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 5 de mayo

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Guardar
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Obstrucción de carril

Estación afectada: Canela

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Casas Alemán - 416 ORIENTE

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cómo es el servicio del Metrobús

Unidades del Metrobús. (Twitter @Claudiashein)
Unidades del Metrobús. (Twitter @Claudiashein)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Sara Carter asegura que compartieron información de inteligencia y luego las autoridades mexicanas fueron contra el líder del CJNG

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

La gobernadora de Chihuahua señaló ante medios un trato desigual tras los cuestionamientos sobre presuntos agentes de la CIA en su entidad y los cargos en Estados Unidos que vinculan a Rocha con Los Chapitos

Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy 5 de mayo: manifestantes bloquean Mariano Escobedo y Laguna de Mayrán, Miguel Hidalgo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy 5 de mayo: manifestantes bloquean Mariano Escobedo y Laguna de Mayrán, Miguel Hidalgo

Euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de mayo

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de mayo

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 5 de mayo: alerta amarilla por probabilidad de caída de granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 5 de mayo: alerta amarilla por probabilidad de caída de granizo en la capital
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

Caso Rocha Moya: ¿Intervención de Estados Unidos o un tratado que México firmó y hoy no quiere cumplir?

Procesan al “Güero Conta”, operador financiero del CJNG y hombre de confianza de ‘El Jardinero’

ENTRETENIMIENTO

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

DEPORTES

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso