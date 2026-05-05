Denuncian a cuatro estudiantes de preparatoria en Yucatán por usar IA para crear contenido sexual de sus compañeras

Estudiantes de la Preparatoria Estatal 13 denunciaron a cuatro compañeros por manipular fotos de ellas con IA. | Jesús Áviles

En México continúan los casos de violencia sexual digital, a pesar de que gran parte del terriotorio nacional está vigente la Ley Olimpia, que tipifica como delito, invenstigac y sanciona este tipo de agresiones contra las mujeres.

Recientemente se registró un nuevo caso, esta vez en Yucatán, donde alumnas de la Preparatoria Estatal número 13 Plantel Azteca Lindavista, ubicado en Mérida, denunciaron que cuatro de sus compañeros utilizaron inteligencia artificial para manipular fotografías de ellas y crear imágenes con contenido sexual.

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De acuerdo con la activista Olimpia Coral Melo, creadora de la Ley Olimpia, las estudiantes acusaron que sus compañeros les tomaron fotografías dentro del plantel sin su consentimiento.

Posteriormente, usaron IA para manipular dichas forografías y crear imágenes sexuales, las cuales difundieron en grupos de Whatsapp.

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En una publicación de Instagram, la activista indicó que las estudiantes presentaron formalmente cuatro denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

Precisó que los expedientes ya se encuentran en dicha fiscalía para su debida integración; sin embargo, explicó que cuando las víctimas son menores de edad, el delito se invesntiga como pornografía infantil y para los casos de mayores de 18 años aplica la Ley Olimpia.

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En la misma publicación, Coral Melo y su organización Defensoras Digitales hicieron un llamado urgente a que las autoridades, entre ellas la Secretaría de Educación Pública (SEP) atienda el caso con perspectiva de género e implementen acciones de prevención.

“Desde Defensoras Digitales hacemos un llamado urgente a las Autoridades de Procuración de Justicia y a la Secretaria de Educación Pública para la pronta atención y justicia, la no revictimización a las afectadas por Violencia Digital, acciones de prevención sobre menores infractores y protocolos de actuacion en entornos escolares ante la violencia digital.

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“Que estudiar no nos cueste la vlolación a nuestra intimidad. ¡Aunque sea con IA la Violencia Digital es real!“, concluyó.

El caso es similar al que ocurrió a principios del 2023, en la Ciudad de México, luego de que estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) denunciaron a un exalumno de la misma universidad, identificado como Diego ‘N’, por alterar con inteligencia artificial imágenes de sus compañeras para crear imágenes sexuales, que difundió en redes sociales.

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En mayo de 2025, un juez condenó a cinco años de prisión a Diego “N”, exalumno del IPN. La sentencia fue leída el 21 de mayo y destaca que, aunque no todas las carpetas judiciales están ligadas a este caso, consideran grave la resolución.

En 2024, Diego “N” fue absuelto en otro proceso por falta de pruebas, a pesar de que en su iPad se hallaron alrededor de 160 mil imágenes y 2 mil videos.

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Legisladoras y colectivas consideran que la absolución previa representa un retroceso en la lucha contra la violencia digital y demandan que estos casos sean reconocidos en la Ley Olimpia.

Diputados aprueban castigar creación y difusión de imágenes sexuales falsas con IA

La Cámara de Diputados aprueba por unanimidad reformas al Código Penal Federal y a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas para castigar delitos cometidos mediante inteligencia artificial y programas de edición digital.

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Las modificaciones sancionan la divulgación, generación, simulación o edición de imágenes, videos o audios de contenido sexual sin consentimiento, incluso si se hacen con inteligencia artificial.

También se establecen sanciones para quienes generen o simulen material sexual de menores o personas sin capacidad de comprender el hecho, aunque no exista una víctima real identificable.

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El dictamen busca proteger la imagen y dignidad de mujeres, niñas y adolescentes ante el uso indebido de tecnologías digitales. El documento fue enviado al Senado para su análisis.