Resultados Sorteo Zodiaco 1722 de la Lotería Nacional de este domingo 12 de octubre 2025

Quienes resulten ganadores contarán con un periodo de 60 días a partir de la publicación de los resultados para solicitar su premio

Por Ricardo Piña

Conoce los resultados de la Lotería Nacional de este domingo 12 de octubre. (Lotería Nacional)

El Sorteo Zodiaco otorga un premio mayor de 7 millones de pesos distribuidos en una sola serie. Este juego tradicional de la Lotería Nacional de México se realiza cada domingo a las 20:00 (hora local del centro de México) en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional.

En esta edición del domingo 12 de octubre de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Zodiaco 1722, rinde homenaje al Mezcal de Puebla, una de las bebidas más representativos de México y Puebla. El modelo de producción responsable y sostenible implementado recientemente impulsa el manejo agroforestal del agave en Puebla, donde operan 210 viveros capaces de producir más de 12 millones de plantas cada año, lo que posibilita la plantación anual de alrededor de 4.000 hectáreas nuevas.

La estructura productiva de este sector está conformada por 250 fábricas de mezcal y 70 envasadoras, con el 90% de la propiedad en manos de pequeños productores. En la actualidad, la entidad sobresale por contar con más de 19.000 hectáreas de agave, centralizadas en la región Mixteca, reconocida por su biodiversidad al albergar 31 especies distintas como espadín, tepeztate, cupreata, espadilla, pichomel y papalomet; esta riqueza natural distingue a Puebla dentro del ámbito mezcalero mexicano.

Desde 2015, el estado goza de la Denominación de Origen Mezcal otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que reconoce a 116 municipios con características naturales, culturales y productivas singulares para la elaboración de esta bebida.

Resultados de este domingo 12 de octubre de 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 7 millones de pesos: Aries 0473
  • Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Aries 6091
  • Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Aries 2857
  • Premio de 176 mil pesos: Piscis 8783
  • Premio de 176 mil pesos: Sagitario 6696
  • Premio de 88 mil pesos: Tauro 8993
  • Premio de 88 mil pesos: Cáncer 1517
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Tauro 4545
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Capricornio 9058
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Leo 5466
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Virgo 3498
  • Premio de 44 mil pesos: Escorpión 8350
  • Premio de 44 mil pesos: Piscis 8807
  • Premio de 44 mil pesos: Virgo 2277
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Cáncer 6896
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 2439
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Capricornio 3114
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 1748
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 2371
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Piscis 0989
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Sagitario 2900

La estructura del Sorteo Zodiaco

Puedes participar en el Sorteo Zodiaco comprando un cachito de 20 MXN. (Cuartoscuro)

El sorteo celebrado cada semana, utiliza 120,000 números (billetes), que se encuentran numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Cada boleto de lotería se divide en 20 cachitos y el sorteo distribuye 24 millones 42 mil 600 pesos y está conformado por 22,622 premios, realizándose en una sola serie.

El costo por participar en el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional es de:

  • Cachito: $20 MXN
  • Serie (20 cachitos): $400 MXN

El premio mayor del Sorteo Zodiaco asciende a 7 millones de pesos al comprar la serie completa. Un solo cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos. En este sorteo, uno de cada cinco participantes resulta ganador.

El Sorteo Zodiaco otorga 20,799 reintegros distribuidos así: 10,800 corresponden a cachitos cuyo número finaliza igual que el premio mayor, independientemente del signo zodiacal y excluyendo boletos ya premiados; los 9,999 restantes se asignan a cachitos del mismo signo zodiacal que el premio mayor.

¿Cómo se puede cobrar un premio de la lotería?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El ganador debe consultar si su billete electrónico recibió premio o reintegro verificando el número en la Lista Oficial de Premios disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional y la app de Broxel en la sección de números ganadores, o recibiendo notificación en su dispositivo móvil.

Para cobrar en la Ciudad de México, cualquier monto premiado o reintegro puede cobrarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

El trámite requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses si la identificación carece de domicilio.

Cuando el premio es de $9,999.99 (Nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 99/100 M.N.) o menos, el pago se abona a la cuenta Broxel del ganador, aplicando una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Si la cantidad supera los $9,999.99, el pago se realiza mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, descontando igual porcentaje de impuestos. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con el detalle del premio y los impuestos retenidos, además de la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el cobro, es indispensable proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Los datos personales se consideran confidenciales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden difundirse.

