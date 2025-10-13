México

¿Para qué sirve ponerle vinagre al sartén al freír huevos?

Existen algunas recomendaciones poco comunes de la cocina cotidiana

Por Mariana L. Martínez




El vinagre agregado al sartén al momento de freír huevos ayuda a que la proteína de la clara se coagule más rápido, lo que produce una clara más firme, además de facilitar que la clara se mantenga más cerca de la yema, logrando un huevo frito de forma más compacta.

De igual manera, el ácido del vinagre puede ayudar a evitar que el huevo se adhiera al sartén, facilitando voltearlo o retirarlo.

Este truco tiene dos finalidades: la primera, poner un poco de vinagre en la sartén caliente para que la clara se cocine más rápido y quede más firme. El otro uso apunta hacia la limpieza, dado que aplicar gotas de vinagre sobre la sartén y pasarle una servilleta seca puede remover restos quemados, mejorando su efecto antiadherente.

Este procedimiento permite disfrutar de huevos fritos con mejor textura y presentación, a la vez que ayuda a mantener hábitos más saludables en la cocina.

Instrucciones para usar vinagre al freír huevos



  • Calienta el sartén antes de agregar cualquier ingrediente.
  • Añade una pequeña cantidad de aceite o manteca, según preferencia personal.
  • Cuando el aceite ya esté caliente, vierte de 4 a 5 gotas de vinagre, preferentemente blanco o de manzana, distribuyéndolas sobre la zona donde irá el huevo.
  • Casca el huevo y colócalo con cuidado sobre el sartén que ya tiene el vinagre y el aceite.
  • Cocina a fuego medio sin mover ni mezclar el vinagre; bastan solo unas gotas para evitar cambios notables en el sabor.
  • Controla que el huevo no se queme ni se evapore completamente el vinagre.

Precauciones:

  • No excedas la cantidad de vinagre, ya que puede alterar el sabor del huevo.
  • Si la sartén no está bien caliente o usas demasiado vinagre, el exceso de vapor puede modificar la cocción.
  • Para evitar salpicaduras, usa solo unas gotas y procura que el vinagre caiga cerca o debajo del huevo, no directo sobre el aceite muy expuesto.
  • Mantén una temperatura media, ya que el vinagre es acuoso y puede provocar salpicaduras al entrar en contacto con el aceite caliente.
  • Se aconseja usar solo unas gotas y elegir un vinagre suave como el de manzana, además de mantener el fuego medio.

Beneficios de añadir vinagre al sartén al freír huevos:



  • Claras más firmes y compactas: El ácido del vinagre acelera la coagulación de las proteínas, logrando que la clara se mantenga unida y con mejor forma.
  • Menor dispersión de la clara: El vinagre evita que la clara se extienda demasiado, manteniéndola cerca de la yema y dando una presentación más compacta.
  • Facilita el despegue y limpieza: El vinagre puede mejorar el efecto antiadherente de la sartén, haciendo que sea más sencillo retirar el huevo y limpiarla después.
  • Cocción más uniforme y rápida: El huevo se cocina de modo más parejo, en especial si se utiliza en sartén antiadherente.
  • Reducción de olores indeseados: Al añadir vinagre se neutralizan en parte los olores sulfurosos propios del huevo durante la cocción.
  • No modifica el sabor si se usa con moderación: Al aplicar solo unas gotas, el sabor del huevo permanece prácticamente igual.

