Multihomicidio en Edomex: asesinan a cuatro personas en Nezahualcóyotl

Las cuatro personas al interior de la camioneta fueron asesinadas a balazos. Foto: Karina Hernández / Infobae

La madrugada de este 13 de octubre cuatro personas fueron halladas sin vida al interior de una camioneta en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con NMas, tres mujeres y un hombre se encontraban presuntamente bebiendo al interior del vehículo cuando fueron interceptados y asesinados a balazos desde otro automóvil que circulaba por la avenida Agustín de Iturbide, entre las calles 16 de septiembre y Texcoco, en la colonia Loma Bonita.

Hasta el corte de esta nota, las autoridades informaron que ya abrieron las carpetas de investigación correspondientes y levantaron los cuerpos, mismos que serán trasladados al Ministerio Público, asimismo, o se han reportado detenidos.

Mueren tres personas tras riña en festividad de la alcaldía Tláhuac

Tras una riña en el marco de una festividad religiosa, tres personas murieron y cinco más resultaron heridas en la alcaldía Tláhuac, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. El incidente ocurrió en la colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco, desencadenando la movilización de cuerpos de emergencia y de seguridad en la zona.

Elementos policiales acudieron al sitio y detectaron a cinco personas con visibles manchas hemáticas en el cuerpo. (Foto: SSC CDMX)

Los hechos se registraron luego de que los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a los oficiales sobre disparos y múltiples personas lesionadas en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Jerusalén.

Tras recibir el reporte a través de la frecuencia de radio, elementos policiales acudieron al sitio y detectaron a cinco personas con visibles manchas hemáticas en el cuerpo.

De inmediato, solicitaron la presencia de paramédicos de Protección Civil (PC), quienes confirmaron el fallecimiento de tres hombres, de 42, 30 y 23 años respectivamente, a consecuencia de heridas provocadas por arma de fuego.

Dos hombres más fueron trasladados por equipos de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que otras tres personas ingresaron por sus propios medios a distintos hospitales de la zona debido a sus lesiones.

Las autoridades informaron que el Ministerio Público ya inició las carpetas de investigación correspondientes. (Captura de pantalla/Telediario)

Según los primeros reportes recopilados por la SSC, el origen de la agresión se situó al interior de un domicilio en la calle Miguel Hidalgo, donde se celebraba una reunión en honor a festividades religiosas. En el inmueble, se desató una discusión que derivó en una pelea física, y, durante el altercado en las inmediaciones, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó contra los presentes.

La SSC informó que tanto el Ministerio Público como peritos ya iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras se realiza el análisis de videovigilancia en la zona con el objetivo de identificar a los posibles responsables de estos hechos.