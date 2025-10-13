México

La Granja VIP en vivo: Teo es el primer nominado del reality show

Así se vive la primera gala del reality show de TV Azteca

Por Anayeli Tapia Sandoval

05:45 hsHoy

La Granja VIP: Quién fue el primer nominado del reality

En la primera gala se reveló a la primer celebridad menos votada de la noche

Por Cinthia Salvador

En la primera gala se
En la primera gala se reveló a la primer celebridad menos votada de la noche. (IG: @lagranjavipmx)

El reality show La Granja VIP dio inicio este domingo 12 de octubre bajo la conducción de Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva y Alex Garza, marcando el comienzo de un formato que reúne a dieciséis celebridades en una competencia de convivencia y retos durante diez semanas. En su estreno, el programa generó expectativa al revelar solo el nombre del primer nominado y al presentar la dinámica que regirá en los siguientes días dentro de las instalaciones del show.

05:06 hsHoy

Manola Díez, Teo, Alfredo Adame y La Bea son los peones, por lo que dormirán en otro espacio y no podrán gozar de las amenidades de la casa principal.

05:04 hsHoy

Manola Díez nomina a Teo: “Al que creo que van a salvar”, dijo.

Teo afirma: “Vamos a salir nominados... primero en todo pero a ver cómo nos va”, dice mientras se le ve un poco molesto.

05:03 hsHoy

Sandra Itzel sigue la cadena de salvación y elige a Alfredo Adame, quien a su vez eligió a Manola Diez. Ella será quien decida quién será el primer nominado.

04:50 hsHoy

El primer nominado estará dentro del bloque de Alfredo Adame, Teo, Manola Diez y La Bea.

04:40 hsHoy

Los favoritos de las votaciones de entradas por bloques son:

  • Alberto del Río “El Patrón”
  • Sergio Mayer Mori
  • Lola Cortés

Sin embargo, Lola Cortés fue la más votada e inició la “cadena de salvación”.

04:35 hsHoy

Así va la primera gala de La Granja VIP

Tentativamente, La Granja VIP se
Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

El reality show La Granja VIP inició su transmisión este domingo 12 de octubre de 2025 por Azteca UNO y la plataforma de Disney Plus, presentando a los 16 famosos que competirán durante 10 semanas en distintos desafíos físicos y de convivencia.

La gala inaugural, bajo la conducción de Adal Ramones, mostró uno a uno los ingresos de los participantes y develó las sorpresas finales del elenco.

A lo largo de la noche, las celebridades fueron accediendo a las instalaciones del programa, revelando la lista oficial de los participantes:

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. Kim Shantal
  5. Carolina Ross
  6. Lis Vega
  7. Kike Mayagoitia
  8. Sandra Itzel
  9. Omahi
  10. Kike Mayagoitia
  11. César Doroteo “Teo”
  12. Manola Díez
  13. Eleazar Gómez
  14. La Bea
  15. Sergio Mayer Mori
  16. Lola Cortés

Entre las llegadas más destacadas, Alfredo Adame sorprendió a la audiencia con una entrada acompañado de un burro. Carolina Ross ingresó al reality junto a la vaca destinada a abastecer de leche a los concursantes.

La Bea se presentó disfrazada de espantapájaros, mientras que Kim Shantal recibió de manos de Kristal Silva el sombrero personalizado que la identifica como parte del grupo.

La última en integrarse a la competencia fue Lola Cortés, conocida por su rol como “La Juez de Hierro”, quien esta vez abandona su lugar de crítica para pasar a vivir al interior de la granja como una participante más.

Durante las próximas 10 semanas, los famosos deberán convivir en un entorno rústico, desarrollar tareas propias del campo, nominarse cara a cara, y enfrentarse a pruebas de habilidad y resistencia. El programa, dotado con más de 70 cámaras, promete no perder detalle del día a día de los concursantes.

