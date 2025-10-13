México

Así fue la reacción de Alfredo Adame al convertirse en peón y ser enviado a dormir al granero en La Granja VIP

Alfredo Adame aceptó su destino en el granero con ironía, bromas y preferencia por los animales, lejos del resto de los concursantes

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Alfredo Adame acepta su destino
Alfredo Adame acepta su destino en el granero. (Captura de pantalla)

El inicio de La Granja VIP dejó uno de los momentos más inesperados con la reacción de Alfredo Adame al quedar como peón, junto a Manola Díez, César Doroteo “Teo” y La Bea, y ser enviado al granero.

Esta designación fue resultado directo de la dinámica de la “cadena de salvación”, procedimiento que no solo definió quién sería el primer nominado, sino también el reparto de camas, habitaciones y los roles menos privilegiados en la competencia.

Una vez aclaradas las reglas y ejecutadas las nominaciones que dejaron a Teo como el primer nominado, Adal Ramones explicó a los participantes que quienes quedaron al final de la cadena se convertirían en peones, por lo que les pidió abandonar la casa principal y dirigirse al granero, junto al establo:

“A partir de este momento son peones y no podrán usar ni el baño de la granja, ni acostarse en las habitaciones de la granja, ni disfrutar de sus amenidades. Las amenidades de los peones estarán en el granero junto al establo”, dijo a Alfredo Adame, Manola Diéz, Teo y La Bea.

Se decide quiénes son los peones de La Granja VIP. (TikTok: La Granja VIP)

Al momento de anunciarles a los cuatro últimos de la cadena que se convertirían en peones, Alfredo Adame expresó su molestia en un tono irónico al enterarse de su suerte y dirigiéndose a los demás competidores les “mentó la madre” con su brazo, en una expresión que reflejó su inconformidad inmediata.

Así reaccionó al ver el granero

Cuando los peones emprendieron el recorrido hacia el granero, Alfredo Adame protagonizó nuevas escenas que rápidamente llamaron la atención.

Primero, se detuvo junto a las vacas y les dirigió unas palabras entre la broma y la resignación: “¡Vaquita! ¿Cómo están, mis vaquitas? Mañana las vengo a ordeñar, ¿eh? Qué bueno que me mandaron para acá. Prefiero estar con ustedes que con toda esa bola de gente mala".

Al llegar al granero, Alfredo Adame se mostró contento y aseveró que las condiciones ahí eran mucho mejores que las de la casa principal: “Está perfecto. Bueno, hay agua para lavarse la cara. Qué raro que me nominen (ríe). No, está padrísimo esto. ¿Qué creen? Pues que toda aquella bola me mandaron para acá, pero se me hace que está mejor esto porque es cama individual y vean, está calientito aquí, está padrísimo, aislado. Nombre, salimos ganando los que nos venimos para acá. Me voy a venir todo el tiempo aquí a dormir", mencionó.

La actitud de Adame contrastó con la tristeza o incomodidad de otros peones. En otro momento, el conductor de televisión también le dijo a Manola Díez molesto que sentía que entre el resto de los graneros ya había alianzas formadas.

Alfredo Adame conoce el granero, donde deberá permanecer junto a Teo, Manola Díez y La Bea. (X/@madspinkis)

El granero: condiciones y convivencia forzada

Las imágenes de la transmisión mostraron detalles del espacio donde pasarán las noches los peones: un ambiente austero y rústico compuesto por camas individuales separadas por fardos de paja, mantas a cuadros y mobiliario básico, flanqueado por paredes de madera.

El granero está situado junto al establo, lo que obliga a los peones a convivir con caballos y vacas.

Durante la noche, las cámaras captaron los primeros intentos de adaptación, risas incómodas, comentarios de resignación y la organización improvisada de los peones en su nuevo dormitorio común.

A pesar de la incomodidad inicial y el desencanto al conocer su nuevo estatus, Alfredo Adame optó por mostrar flexibilidad, buen ánimo y hasta cierto goce de la situación.

El veterano actor dejó en claro que enfrentará la semana en el granero con la misma determinación que ha caracterizado su carrera, mostrando tanto capacidad de resistencia como sentido del humor.

Temas Relacionados

Alfredo AdameLa Granja VIPTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué pasó en La Granja VIP la madrugada del lunes después de la primera gala?

Así se vive la primera gala del reality show de TV Azteca

¿Qué pasó en La Granja

La Granja VIP: Quiénes son los famosos que se convirtieron en peones en la primera semana

Durante la primera gala, el juego dio un giro que tomó por sorpresa a todos los participantes

La Granja VIP: Quiénes son

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el primer eliminado

El panel de investigadores encabezado por Carlos Rivera recibió bastantes pistas para adivinar la identidad del personaje

‘¿Quién es la máscara?’, qué

Quién es Sergio Mayer Mori, el participante de La Granja VIP que ha robado la atención

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer ha destacado desde el primer momento como uno de los favoritos del público

Quién es Sergio Mayer Mori,

¿La Granja VIP o La Casa de los Famosos México? Los mejores memes que dejó la primera gala del reality de TV Azteca

La primera gala de La Granja VIP provocó una avalancha de memes y reacciones en redes sociales, donde los usuarios compararon el reality con La Casa de los Famosos México

¿La Granja VIP o La
MÁS NOTICIAS

NARCO

Denuncia por maltrato animal en

Denuncia por maltrato animal en Jalisco lleva al arresto de un hombre con arma, droga e insignias de las autoridades

Destruyen 23 vehículos “monstruo” en Tamaulipas

Sentencian a tres integrantes del CJNG en Guanajuato por delincuencia organizada y acopio de armas

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la madrugada del lunes después de la primera gala?

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el primer eliminado

Quién es Sergio Mayer Mori, el participante de La Granja VIP que ha robado la atención

¿La Granja VIP o La Casa de los Famosos México? Los mejores memes que dejó la primera gala del reality de TV Azteca

¿Dónde ver La Granja VIP en vivo 24/7?

DEPORTES

Santiago Giménez pide olvidar la

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia