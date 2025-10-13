México

Adal Ramones se sinceró y le confesó su amor a Lolita Cortés en La Granja VIP: “Me encantabas y nunca me atreví a decírtelo”

Tras declarar que la cantante había sido su crush, internautas señalaron que el conductor se puso nervioso

Por Cinthia Salvador

Tras declarar que la cantante
Tras declarar que la cantante había sido su crush, internautas señalaron que el conductor se puso nervioso. (La Granja VIP)

El inicio de La Granja VIP vivió uno de sus momentos más inesperados cuando Adal Ramones, el conductor del reality show, hizo pública una declaración de amor dirigida a Lola Cortés, generando sorpresa entre los integrantes y el público del reality. La gala, transmitida por TV Azteca, colocó en el centro de la discusión la relación cercana entre ambos, marcada por años de amistad en el medio artístico mexicano.

El intercambio se dio en el foro del reality show, antes de que se revelara que la actriz era la integrante encubierta. Durante la conversación Adal Ramones interrumpió la conversación y expresó: “Alguna vez estuve enamorado de ti, Lola”, se sinceró.

“No sé si sabían que estuve muy enamorado de Lola Cortés. Yo nada más tuve cuatro crushes en mi vida y uno de ellos fue Lola Cortés cuando éramos muy jóvenes. Me encantabas y nunca me atreví a decirte nada. Ya qué. Me fui para otro lado en mi vida”, declaró visiblemente el presentador y dirigiendo su atención a Lolita.

Adal Ramones confiesa que estuvo enamorado de Lola Cortés. (Instagram: lagranjavipmx)

De inmediato, el comentario generó una reacción de asombro entre los presentes y de incredulidad en Lola Cortés, quien respondió con una pregunta directa para despejar dudas: “¿En serio lo dices?”, comentó. Sin embargo, la cantante se mostró realmente sorprendida y no dijo nada más al respecto, pues a continuación Adal dio paso a otro segmento de La Granja VIP.

Ambos, reconocidos por sus carreras en televisión y teatro, compartieron posteriormente detalles sobre su historia en común. “La jueza de hierro”, referente del teatro musical en México, detalló su sorpresa y recalcó que jamás imaginó que existieron esos sentimientos por parte de Ramones. El presentador, en tanto, puntualizó que esa etapa de enamoramiento corresponde a años anteriores, durante una colaboración artística que ambos mantuvieron cuando eran muy jóvenes y que hoy permanece como un recuerdo personal de su trayectoria.

Finalmente Lola Cortés tenía que retirarse para ingresar a la casa con el resto de los participantes, por lo que comenzó a caminar hacia la salida. No obstante, Adal la detuvo y tomándola de la mano le dedicó palabras de aliento previo al encierro al que se someterá la actriz.

La cantante se mostró sumamente
La cantante se mostró sumamente sorprendida por la confesión de Adal Ramones. (La Granja VIP)

Tengo grabada a esa chica tan joven, tu imagen. A esa chica que ya era una estrella, que hacía teatro, comedia musical, que lo sigues haciendo... que no has dejado de ser la estrella que eres, desde chica. Te veo como ‘la juez de hierro’ y ahora te vas a quitar esa... ¿Vas a ser la jueza o no? O ¿serás Lola Cortés?“, dijo Adal.

A continuación Lola bromeó un poco con él y expresó decidida: “Ya me voy”.

El videoclip rápidamente se viralizó e internautas indicaron que ambos se notaban nerviosos. Pero en Adal Ramones fue más visible pues comenzó a trabarse y a confundir algunas palabras.

