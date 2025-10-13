La Granja VIP: Quién fue el primer nominado del reality

En la primera gala se reveló a la primer celebridad menos votada de la noche. (IG: @lagranjavipmx)

El reality show La Granja VIP dio inicio este domingo 12 de octubre bajo la conducción de Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva y Alex Garza, marcando el comienzo de un formato que reúne a dieciséis celebridades en una competencia de convivencia y retos durante diez semanas. En su estreno, el programa generó expectativa al revelar solo el nombre del primer nominado y al presentar la dinámica que regirá en los siguientes días dentro de las instalaciones del show.

La llegada de Lola Cortés como la última integrante confirmó la lista definitiva de participantes para esta temporada. Reconocida como la “Juez de Hierro”, Cortés pasó a formar parte de los concursantes, dejando de lado su faceta de crítica para enfrentarse a los desafíos junto al resto de los granjeros. Su entrada causó sorpresa entre los presentes, quienes le dieron la bienvenida en la sala central del reality.

El proceso de nominación en este primer episodio se desarrolló a partir de una “cadena de salvación”, donde las celebridades debieron seleccionar a otro participante para salvarlo, lo que definió, además, el acceso a las camas disponibles. Al descubrir que no había camas para todos, algunos concursantes se vieron obligados a compartir espacios, mientras que otros recibieron el título de peones y fueron enviados al granero para dormir junto a los caballos.

Teo se convirtió en el primer nominado del reality show. (Captura de pantalla @FranckElLobo)

Asimismo, Lola Cortés, fue la favorita por las votaciones del público por lo que inició la cadena de salvación. La dinámica concluyó con Manola Díez eligiendo a Teo como el primer nominado de la temporada, hecho que provocó visible molestia en el seleccionado. Tanto Manola Díez, Teo, Alfredo Adame como La Bea fueron los que se quedaron sin lugar en la habitación principal, lo que determinó su nuevo rol dentro del grupo y su estadía en el área destinada a los peones.

A lo largo de la semana, La Granja VIP establecerá una agenda específica para sus participantes: los lunes se designará al capataz, líder semanal del grupo; los martes se celebrará un duelo donde un granjero obtendrá beneficios; los miércoles la asamblea permitirá nominar a nuevos concursantes; los jueves uno de los nominados podrá salvarse y los viernes se desarrollará la “traición”, en la que un nominado puede ser sustituido.

Cuatro de los famosos se conviertieron en peones, por lo que tuvieron que dormir en el granero. (Captura de pantalla @FranckElLobo)

El seguimiento al reality se realizará por Azteca UNO, tanto en emisiones diarias como en las galas dominicales, con la posibilidad de acceder al contenido 24/7 a través de la plataforma oficial durante dos semanas sin costo.