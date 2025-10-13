Quién es Sergio Mayer Mori, el participante de La Granja VIP que ha robado la atención

Sergio Mayer Mori. (La Franja VIP)

Desde su ingreso a La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca, Sergio Mayer Mori se ha posicionado como uno de los concursantes que más ha dado de qué hablar debido a su físico y a sus antecedentes familiares, pues es hijo del actor y político Sergio Mayer Bretón y la actriz Bárbara Mori.

Este domingo, en el primer episodio del reality show, la entrada de Sergio Mayer Mori fue una de las escenas más comentadas, pues estuvo acompañado tanto por su padre, conocido por su trayectoria en la industria y la política, como por su hija Mila, de ocho años.

Ya al entrar, muchos no pudieron evitar hablar de la belleza del influencer e incluso algunos señalaron que su personalidad se les hace parecida a la de Aldo de Nigris, el ganador de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que muchos expresaron de inmediato su apoyo para este granjero.

Sergio Mayer Mori (Instagram: @smayermori)

Esta noche fue uno de los más votados por el público como “granjero favorito” junto a Lolita Cortés y Alberto del Río.

¿Quién es Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori nació en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1998, por lo que actualmente tiene 27 años. Hijo de dos figuras del medio, Sergio creció expuesto a la industria del espectáculo.

Su madre, Bárbara Mori, y su padre, Sergio Mayer, iniciaron su relación en la década de 1990, cuando Mori tenía apenas 17 años. Sergio Mayer ha abundado públicamente sobre cómo ayudó a Bárbara a iniciar su carrera artística y a ingresar a Televisa, impulsando su desarrollo profesional. La relación, aunque breve, dejó huella debido a la influencia que ambos tuvieron en la vida y futuro de su único hijo.

La actriz uruguaya Bárbara Mori y su hijo Sergio Mayer Mori. EFE/Kena Betancur/Archivo

Comenzó su carrera a los 13 años con una aparición en la película “Viento en Contra”, protagonizada por su madre. Al paso de los años, participó en otras producciones como “Un padre no tan padre”, la serie “Rebelde” de 2022 y el programa “Como dice el dicho” en el capítulo “Una sola mano no aplaude”. En todos estos proyectos, Mayer Mori consolidó una presencia joven dentro del entretenimiento nacional.

Además de actor, Mayer Mori desarrolló una carrera como modelo y cantante. Ha trabajado con marcas internacionales relevantes, incluyendo colaboraciones con Calvin Klein, lo que le permitió ampliar su reconocimiento más allá del ámbito actoral.

En redes sociales, cuenta con cerca de 843 mil seguidores en Instagram.

Familia, pareja y vida personal

Sergio Mayer Mori (Instagram: @smayermori)

Una de las preguntas más recurrentes tras su llegada a La Granja VIP ha sido si Sergio Mayer Mori tiene pareja actualmente. Hasta el momento, el joven actor no ha confirmado una relación. Meses antes de su ingreso al reality, se le vinculó sentimentalmente con la artista Inés Sánchez Gil, conocida como Sajiva, pero esa relación concluyó y Sajiva actualmente mantiene una relación con otro músico, H.G. Schiavon.

Es padre de una niña, Mila Mayer Subtil, nacida en 2016, fruto de su relación con la modelo brasileña Natália Subtil.

Mila, quien actualmente tiene 8 años, es la única hija de Sergio Mayer Mori y uno de los principales motores de su vida, como él mismo lo ha compartido en diversas entrevistas.

La vida privada de Sergio Mayer Mori ha estado presente en los medios a causa de su tensa relación con Natália Subtil. Hace unos meses Subtil declaró que es la única proveedora de su hija y aseguró no recibir pensión ni ayuda mensual de Mayer Mori ni de su familia.

Sergio Mayer Mori (Instagram: @smayermori)

“Soy la única proveedora de mi hija de 8 años: una niña saludable, dulce e inteligente, quien cuenta con todo lo necesario para su desarrollo pleno –desde alimentación, ropa y atención médica hasta viajes, recreación, apoyo psicológico y formación educativa–. Sus abuelos paternos contribuyen con su escolaridad y actividades extracurriculares”, afirmó la modelo en un comunicado difundido en redes sociales.

Por su parte, Sergio Mayer Mori negó que se trate de un padre ausente y argumentó que desde los 17 años ha trabajado para cubrir los gastos de su hija. “Hay veces que estoy trabajando más, hay veces que estoy trabajando menos. Y, por ende, a veces puedo dar más, a veces puedo dar menos. Pero yo desde los 17 años estoy trabajando para que vaya a la escuela y tenga casa”, sostuvo en entrevista con Venga la Alegría.

En reiteradas ocasiones, el actor y cantante ha manifestado su interés en mejorar la relación con Natália Subtil: “Realmente sigo intentando establecer una buena relación con Natália, que de verdad me urgiría. Para que justamente esto deje de pasar por Mila, más que nada”.