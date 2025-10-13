¿La Granja VIP o La Casa de los Famosos México? Los mejores memes que dejó la primera gala del reality de TV Azteca

(Redes socialeS)

La primera gala de La Granja VIP no solo marcó el inicio de un nuevo reality show en la televisión mexicana, también encendió las redes sociales con una ola de memes y reacciones en tiempo real con comparaciones directas con La Casa de los Famosos México, otro fenómeno reciente del entretenimiento que recién llegó a su final hace una semana.

La irrupción de La Granja VIP en la programación nacional generó, desde su anuncio, constantes paralelismos con La Casa de los Famosos México, sin embago, a diferencia del formato clásico donde la convivencia se da en una casa completamente cerrada, esta adaptación reúne a 16 figuras públicas en un ambiente rural, imponiéndoles tareas de campo.

El reality fue seguido por miles de personas desde su estreno y concentró una gran cantidad de menciones en X, antes Twitter, una de las redes donde el fenómeno resultó más visible.

En el primer episodio de La Granja VIP, los 16 famosos ingresaron de forma individual a las instalaciones del reality bajo la conducción de Adal Ramones. Desde el inicio, la producción creó expectativa al revelar uno a uno los nombres, acompañando cada presentación con elementos distintivos que marcaron la entrada de los participantes.

Entre las llegadas más llamativas, Alfredo Adame sorprendió al aparecer con un burro, generando comentarios entre los asistentes por su singular estilo. Carolina Ross llegó desde Sinaloa acompañada de una vaca, que abastecerá de leche a todos los concursantes durante su estancia.

La standupera La Bea se presentó disfrazada de espantapájaros, manteniendo su identidad oculta hasta que se quitó el disfraz frente a sus compañeros. Kim Shantal recibió un sombrero personalizado de manos de Kristal Silva en cuanto cruzó la entrada, acto con el que se formalizó su participación en el programa.

Cada celebridad atravesó la “alfombra de paja” ante las cámaras, y el formato propició saludos, primeros intercambios y algunas tensiones inmediatas, como la reacción de Lola Cortés ante la llegada de Sandra Itzel.

La última en ingresar fue precisamente Lolita Cortés, reconocida como “La Juez de Hierro”, una gran sorpresa para todos.

Adal Ramones será el conductor principal del reality. (@adalramones, Instagram)

La lista de participantes es:

Alfredo Adame Jawy Méndez Alberto del Río “El Patrón” Kim Shantal Carolina Ross Lis Vega Kike Mayagoitia Sandra Itzel Omahi Kike Mayagoitia César Doroteo “Teo” Manola Díez Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Lola Cortés

Durante la primera gala deLa Granja VIP, los 16 participantes ingresaron divididos en tres bloques. Al terminar la ronda de presentaciones, el público votó por su favorito de cada bloque. Así, se eligió a Alberto del Río, Sergio Mayer Mori y Lola Cortés como los más apoyados por la audiencia en sus respectivos grupos. Ésta última comenzó una “cadena de salvación” que inició por Eleazar Gómez, personaje que dio mucho de qué hablar en redes sociales por su pasado pues en una ocasión fue arrestado por golpear a su expareja.

La cadena de salvación siguió hasta que sólo quedaron cuatro personas: Alfredo Adame, Manola Díez, Teo y La Bea, quienes se convirtieron en “peones” y tendrán que dormir en una zona aparte, lejos de las amenidades de la casa. Además, Alfredo salvó a Manola y ésta última tuvo en sus manos la opción de elegir al primer nominado del reality, escogiendo a Teo.

Los mejores memes

Entre las principales críticas que circularon en los memes durante la transmisión, la conducción de Adal Ramones fue uno de los temas más comentados por los usuarios. Numerosos internautas compartieron imágenes y clips para señalar que el ritmo del programa resultó confuso y que su estilo no convenció a una parte del público.

Frases como “pésimo conductor” y peticiones para subir el volumen a lo que decía Ramones se replicaron rápidamente, así como quienes se burlaban de que hacía falta una Jefa que pusiera orden.

Otro blanco de los memes fue Sergio Mayer Mori, a quien compararon en tono sarcástico con Aldo de Nigris de La Casa de los Famosos México. También se burlaron de Sergio Mayer, pues ha hecho apariciones en los realities más famosos de los últimos meses de Univisión, Televisa y Tv Azteca.

Además, la relación entre Ricardo Peralta (ex La Casa de los Famosos) y César Doroteo “Teo” también generó burlas, al sugerir que la imagen y amistades de Peralta tuvieron consecuencias negativas para Teo, quien fue uno de los menos votados por los internautas, lo que más tarde lo llevó a ser el primer nominado.

