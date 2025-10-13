México

La Granja VIP: Quiénes son los famosos que se convirtieron en peones en la primera semana

Durante la primera gala, el juego dio un giro que tomó por sorpresa a todos los participantes

Por Cinthia Salvador

La primera gala de La Granja VIP se llevó a cabo el domingo 12 de octubre e inauguró la competencia con la llamada “cadena de salvación”, una dinámica que rápidamente definió el destino de varios famosos desde el inicio del reality. La producción reunió a 16 celebridades y sometió a cada uno a una noche clave, donde solo algunos conservaron los privilegios de la casa principal, mientras que otros pasaron a convertirse en “peones” y fueron desplazados al establo.

Durante la dinámica, Lola Cortés figuró como la más votada al inicio del juego y tuvo el poder de salvar directamente a Eleazar Gómez. Cada participante rescatado repitió el acto con otro compañero hasta que solamente quedaron Manola Díez, César Doroteo (Teo) y La Bea en la última ronda. El desenlace recayó en Díez, quien eligió continuar con La Bea; Teo, al quedar fuera de la cadena, pasó automáticamente a la primera nominación y en peligro para abandonar el programa.

El conductor Adal Ramones explicó a los concursantes una nueva regla, según la cual los últimos cuatro participantes de la “cadena de salvación” formarían el primer grupo de “peones” en la edición. Estos famosos perdieron acceso a los dormitorios y las comodidades, debieron pasar la noche en el establo y enfrentaron las labores básicas, separándose del resto del elenco inicialmente privilegiado.

La transición a peones significó un cambio inmediato en la convivencia. Alejados de los cuartos y los recursos habituales, los seleccionados enfrentaron desafíos de adaptación bajo condiciones más exigentes. Esta situación estableció las primeras diferencias en el grupo, marcando desde el primer programa las jerarquías y el rumbo de la competencia para los próximos días.

“Le pido a los cuatro peones que salgan por la puerta principal y vayan al granero. Porque a partir de este momento son peones. No podrán usar el baño de la granja, ni acostarse en las habitaciones, ni disfrutar de sus amenidades. Los peones estarán en el granero, junto al establo. Es momento que conozcan el lugar donde van a dormir toda la semana”, indicó el conductor.

El formato adoptado por La Granja VIP instaló una dinámica de rivalidad y pruebas desde el primer día. El desenlace de la primera gala dejó a los elegidos como peones en una posición de desventaja, obligados a demostrar rápidamente su capacidad de adaptación y resistencia para evitar la temprana eliminación.

Ellos son los participantes de La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Sandra Itzel
  5. Alberto del Río “El Patrón”
  6. César Doroteo “Teo”
  7. Manola Díez
  8. Kike Mayagoitia
  9. Carolina Ross
  10. Lis Vega
  11. Omahi
  12. Eleazar Gómez
  13. La Bea
  14. Sergio Mayer Mori
  15. Fabiola Campomanes
  16. Lola Cortés

