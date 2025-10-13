La Granja VIP en vivo hoy lunes 13 de octubre tras su gran estreno: elenco va desde Alfredo Adame a Lola Cortés

El debut de La Granja VIP 2025 introdujo un giro inesperado en la competencia al sumar a Lola Cortés como la participante número 16, una revelación que alteró la dinámica prevista y generó reacciones inmediatas en redes sociales por la influencia que su personalidad podría ejercer en el grupo.
El reality, producido por TV Azteca, propone un formato en el que figuras del entretenimiento deben adaptarse a la vida rural, alejados de las comodidades habituales y bajo la vigilancia constante de cámaras que graban las 24 horas.