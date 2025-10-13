México

La Granja VIP en vivo hoy lunes 13 de octubre tras su gran estreno: elenco va desde Alfredo Adame a Lola Cortés

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

Por Marco Ruiz

Guardar
12:53 hsHoy

La Granja VIP arranca con polémico elenco que va desde Alfredo Adame hasta Lola Cortés

El debut de La Granja VIP 2025 introdujo un giro inesperado en la competencia al sumar a Lola Cortés como la participante número 16, una revelación que alteró la dinámica prevista y generó reacciones inmediatas en redes sociales por la influencia que su personalidad podría ejercer en el grupo.

El reality, producido por TV Azteca, propone un formato en el que figuras del entretenimiento deben adaptarse a la vida rural, alejados de las comodidades habituales y bajo la vigilancia constante de cámaras que graban las 24 horas.

La Granja VIP en vivo
La Granja VIP en vivo hoy lunes 13 de octubre tras su gran estreno: elenco va desde Alfredo Adame a Lolita Cortés (Disney+)

Temas Relacionados

La Granja VIPAlfredo AdameEleazar GómezSergio Mayer MoriEnrique MayagoitiaTV AztecaEn Vivo24/7Disneymexico-entretenimientoLola Cortés

Últimas noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 13 de octubre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: líneas, costo y

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 13 de octubre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz: la

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué estudiantes reciben el pago hoy lunes 13 de octubre?

Los beneficiarios podrán cobrar su apoyo económico correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué

“Lilia Carrillo. Todo es sugerente”: fechas y detalles sobre la exposición de la pintora mexicana en Bellas Artes

Se trata de la primera exposición en presentar su obra pictórica de manera simultánea con sus trabajos en diseño de vestuario y textil, ilustración y escenografía

“Lilia Carrillo. Todo es sugerente”:

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuáles fueron los destinos más

Cuáles fueron los destinos más elegidos durante el fin de semana largo

Un MacBook salvó la vida de un ejecutivo: detuvo una bala durante un asalto en Brasil

La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en la cuenta regresiva de su boda: “Gracias por cuidarme”

Verdad o mito: qué tan cierto es que el celular carga más rápido en modo avión

El desafío de sumar voces en el proyecto de regulación de la IA

INFOBAE AMÉRICA

Nicole Kidman y los rumores

Nicole Kidman y los rumores de una fiesta de divorcio tras su separación de Keith Urban: “Quieren que vuelva a ilusionarse”

Líderes mundiales celebraron el intercambio de prisioneros entre Israel y Gaza

Ex senador uruguayo fue acusado de ser un explotador y abusador sexual de menores y de crear una banda para salvarse

A una semana del balotaje en Bolivia, el 20% del electorado no ha definido su voto

La existencia del hambre es una decisión política

DEPORTES

El gesto de un jugador

El gesto de un jugador a una estrella de la NFL que desató una batalla campal: “Lo que hizo es imperdonable”

El informe que descubre la crisis de Ferrari en la F1: críticas de Hamilton por “políticas internas” y una tensa relación con la FIA

Conmoción por la muerte de la estrella del fisicoculturismo indio: la relación con Schwarzenegger y su rol como actor

“Fuimos todos unos egocéntricos que no ganamos nada”: la dura reflexión de Steven Gerrard sobre su paso por la Selección de Inglaterra

Una sesión de fotos y un flechazo: la historia de amor entre una de las nuevas figuras de la Selección y su novia futbolista