México

Quién es Rayito, el novio de Lis Vega que es 10 años menor que ella y a quien le dejó todo por entrar a La Granja VIP

La famosa vedette cubana hizo público que el hermano de YosStop se quedaría con su celular y todas sus contraseñas

Por Marco Ruiz

Guardar
Lis Vega llega a La
Lis Vega llega a La Granja VIP con el apoyo de Rayito Lis Vega, Rayito

Lis Vega se convirtió en el centro de atención al anunciar su ingreso a La Granja VIP, el reality producido por TV Azteca que estrena una nueva temporada este 12 de octubre.

Sin embargo, no solo la competencia y el reto del encierro han marcado esta etapa para la actriz de origen cubano. El foco público también recae en su relación con el influencer Rayito, identificado en redes sociales como Ryan Hoffman, con quien sostiene un vínculo marcado por la diferencia de edad y un acompañamiento constante.

Ryan Hoffman nació en Ciudad de México el 9 de enero de 1988. Conocido como Rayito, suma más de una década en la generación de contenidos digitales, consolidándose como una figura habitual en plataformas como YouTube.

Su recorrido comenzó en el canal DebRyanShow, donde abordaba temas relacionados con la vida nocturna de la capital mexicana. Apenas en los últimos años, enfocó su presencia digital en Rayos X Podcast, alternando entrevistas y temas de actualidad con otros creadores.

La cubana se une al reality más esperado, acompañada del apoyo y cariño de Rayito en esta nueva etapa Crédito: Instagram/ TV Azteca

La relación entre Lis Vega y Rayito: youtuber se quedará con todas las pertenencias de la cubana durante su encierro en La Granja VIP

La relación entre Lis Vega y Rayito se hizo pública en mayo de este año. Desde entonces, ambos han compartido detalles sobre su vida en común y sus perspectivas personales frente a las cámaras de diferentes medios.

La actriz sostuvo: “Es bien bonito descubrir una persona que es genuina contigo y que me trata como una reina, es súper detallista y me apoya. Me siento súper querida que eso es lo más bonito”.

Lis Vega, de 46 años, recibe el respaldo de su pareja en esta etapa televisiva. La diferencia de edad entre ambos, que ronda los 10 años, ha sido uno de los aspectos mencionados tanto en prensa como en redes sociales. Según reveló Rayito a una revista de circulación nacional, el vínculo se ha desarrollado de manera espontánea:

“Simplemente yo he sido yo, nos hemos gustado, cómo somos muy parecidos, tenemos personalidades similares, somos alegres, nos gusta el cotorreo y estoy muy contento porque tengo mucho que aprender”.

Previo a ingresar a La Granja VIP, la cubana dedicó un mensaje a Rayito frente a cámaras. Durante la transmisión, expresó: “Tú eres la persona ahorita que más yo deseaba que estuvieras, la verdad, y lo sabes. Y te quería pedir un favor porque lo único que me preocupa a mí realmente es mi mamá, que ya sabes que está en Cuba. Y... la voy a extrañar mucho. Así que te encargo mucho”.

La relación entre Lis Vega y Rayito: youtuber
La relación entre Lis Vega y Rayito: youtuber se quedará con todas las pertenencias de la cubana durante su encierro en La Granja VIP

Rayito cuidará a la mamá de Lis Vega mientras esté encerrada en La Granja VIP

La respuesta de Rayito reflejó la confianza y la dinámica especial de la pareja: “Claro que sí, no te preocupes. Vamos a estar aquí afuera supératenos de ti y de todo lo tuyo. Tú tienes que entrar a demostrar esta nueva versión de Liz. Así que dale con todo, que tú ganas de este reality”.

Lis Vega, al compartir detalles sobre la relación, enfatizó el nivel de confianza que existe entre ambos: “Rayito se va a quedar no solamente con mi teléfono y mi número y mi WhatsApp, sino también con todas las claves de mi celular, porque esa es la confianza que yo le tengo a él. Y es primera vez que me gusta sentirme tan, tan querida, tan apapachada y con tanta comunicación y tanta confianza”, insistió la actriz.

El público y la prensa especializada han seguido de cerca esta nueva etapa personal y profesional de Lis Vega. La propia actriz reconoció la importancia de esa red de apoyo al iniciar el desafío televisivo, mientras que Rayito subrayó la autenticidad de su relación: “Nosotros decidimos que mejor somos pareja y pues sin etiquetas. Eso es lo más importante”.

Temas Relacionados

La Granja VIPLis VegaRayitoRyan HoffmanYosStoPTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Natalia Subtil se embarazó de Sergio Mayer Mori cuando ella tenía 28 años y él 17; historia genera indignación en redes

Luego de que el actor acusó de forma pública a la modelo de no dejarlo ver a su hija en el Día del Padre, internautas reviven su historia

Natalia Subtil se embarazó de

Habitantes de Zontecomatlán rescatan a un perro durante inundaciones en Veracruz

Los vecinos improvisaron un sistema de poleas y cuerdas para trasladar al canino durante la emergencia climática

Habitantes de Zontecomatlán rescatan a

Estas son las habilidades blandas que distinguen a los líderes en ingeniería

La excelencia en ingeniería está marcada por la combinación de rigor académico y una formación humanista

Estas son las habilidades blandas

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

Una investigación por multihomicidio permitió ubicar a los implicados y asegurar un arsenal

Cae célula criminal en Edomex:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae célula criminal en Edomex:

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

Detienen a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Kim Shantal narra brutal crimen en el 24/7 de ‘La Granja VIP México’ y exhiben presunto intento de censura

Cuándo será la primera gala de nominación de ‘La Granja VIP México’ y por qué los viernes serán clave

Korn confirma su regreso a México: lugar, fecha y todo lo que tienes que saber

¡Belinda quedó enamorada de Abelito! Lo cargó y besó durante encuentro, pero redes los critican: “No es un niño”

DEPORTES

Marineros vs Azulejos: cuándo, a

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial

Imanol Rodríguez, la nueva promesa mexicana que da el salto a la UFC

Raúl Jiménez enfrentará al Arsenal y Mateo Chávez al Ajax: estos son los partidos de los mexicanos en Europa

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20