Las redes hablaron: estas son las reacciones y críticas que dejó el estreno de ‘La Granja VIP México’

La Granja VIP comenzó transmisiones con dos objetivos: conquistar el prime time y dominar la conversación en redes sociales. A falta de conocer los ratings de la noche del domingo 12 de octubre, el reality de TV Azteca obtuvo su primera victoria sobre su competencia directa, ¿Quién es la Máscara?

En X —antes Twitter—, La Granja VIP fue la principal tendencia con un promedio de 87 mil 700 publicaciones mientras en Trends, herramienta de Google que muestra el interés de los usuarios por un tema específico, basándose en una muestra de las búsquedas que se realizan en el buscador, se colocó cómo la principal tendencia en la sección de entretenimiento y la tercera en general.

Se decide quiénes son los peones de La Granja VIP. (TikTok: La Granja VIP)

Reacciones al estreno de ‘La Graja VIP’

Dardos contra La Casa de los Famosos México, problemas de la producción, el estilo de Adal Ramones para conducir, granjeros sorpresa y hasta el encanto de Kristal Silva como co-conductora fueron algunos aspectos debatidos en plataformas digitales que contribuyeron a que el reality se posicionara como la principal tendencia.

Para las producciones televisivas, dominar la conversación en redes sociales va más allá de visibilidad. X, por ejemplo, tiene una injerencia directa en los niveles de audiencia de un programa. Por su parte, YouTube y Facebook representan una fuente importante de ingresos por la reproducción de transmisiones en vivo y clip de los realities.

En ese sentido, la cuenta oficial de La Granja VIP presumió su dominio: “¡Gracias, granjeros! Gracias a ustedes, #LaGranjaVIP ya es tendencia #1 en X. ¡Sigamos haciendo ruido, que La Granja VIP se viva al máximo!"

Paralelamente, cuentas especializadas en entretenimiento realizaron sus propias encuestas. Más Farándulas News lanzó una pregunta a sus seguidores que sirvió como termómetro de la popularidad del programa en su estreno, así como un diagnóstico de las áreas de oportunidad que tiene la producción de cara a sus siguientes emisiones:

“TODO ME ENCANTÓ, tuvieron errores but fue parte del encanto. Se me fue muy rápido el programa, muy bien el cast, Kristal 100 de 10. Adal a mí sí me gustó. LO UNICO Q PIDO ES QUE ACTIVEN MÁS CÁMARAS PARA VER EN DISNEY PLUS 24/7″

“Muy buen cast, un desmadre con la conducción de Adal pero eso nos da más carnita para criticar”.

“Bien, tienen fallas en producción y los granjeros no tienen buenas bocinas en la casa pq no escuchan bien, tendrán que irlo puliendo, pero pinta bastante bueno. #LolaCortez mi favorita desde ya. ¿Quién fue el primer granjero nominado?"

“Faltó una figura tipo la Jefa para “arrearlos”. Cada intervención de Adal, ni lo pelaban por estar platicando, se iban, no escuchaban y el otro tampoco sabía explicar"

“Todo me gustó, deberían de poner a una gallita q grite o algo para q los granjeros sepan que tienen que estar en la sala, el audio lo mejoraría y la calidad de las cámaras esta pésima. La conducción de Adal esta buena pero le hace falta mas seriedad”

La Granja VIP se convirtió en la principal tendencia en X. (Captura de pantalla, X)

¿Quién fue el primer granjero nominado?

La primera gala de La Granja VIP definió la dinámica del reality con la “cadena de salvación”, que alteró la convivencia entre los 16 famosos participantes desde el inicio. La transmisión, emitida el domingo 12 de octubre, dividió a los concursantes en dos grupos: quienes mantuvieron acceso a la casa principal y quienes quedaron relegados como peones en el establo.

En el arranque, Lola Cortés, la más votada por sus compañeros, salvó a Eleazar Gómez. Así, cada rescatado eligió a otro participante, hasta que Manola Díez, César Doroteo (Teo) y La Bea quedaron en la ronda final. Díez optó por continuar con La Bea, dejando a Teo fuera de la cadena y nominado para la primera eliminación.

El conductor Adal Ramones anunció una nueva regla que convirtió a los últimos cuatro de la cadena en peones, quienes perdieron acceso a las comodidades de la casa. El grupo debió asentarse en el granero y asumir tareas básicas, lo que implicó un giro notable en la dinámica y en las relaciones internas.

La decisión generó diferencias visibles en el grupo y obligó a los peones a adaptarse a condiciones más estrictas, lo que determinó nuevas estrategias y rivalidades para las próximas jornadas del programa.

(Captura de pantalla YouTube)