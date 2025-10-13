Kim Shantal narra brutal crimen en el 24/7 de ‘La Granja VIP México’ y exhiben presunto intento de censura

Kim Shantal habló de un crimen mediático durante su primera noche en el reality. (La Granja VIP México, X)

A unas horas de su estreno, La Granja VIP México domina la conversación en redes sociales. El reality show de TV Azteca superó por mucho en impacto a su competencia, ¿Quién es la Máscara? Sin embargo, el debate en torno al formato no ha estado exento de polémica.

La noche del domingo, Adal Ramones, conductor estelar, aprovechó para lanzar dardos contra la competencia. En una clara referencia a La Casa de los Famosos México y a su productora, Rosa María Noguerón, expresó: “Desde este momento usted puede seguir la competencia a través de Disney+ , sin censura, sin cámaras que se apaguen y sin granjeros que reciban un trato especial”.

En la práctica, la producción de TV Azteca ha dejado dudas en su audiencia.

Exhiben presunto intento de censura

El estreno estuvo marcado por fallas de audio, problemas en la dirección de cámaras y en la dinámica de Adal Ramones con los 16 habitantes de la granja. En ese sentido, La Tía Sandra, una popular cuenta de X —antes Twitter— enfocada en temas de entretenimiento y filtraciones, puntualizó en un posible intento de censura.

“Tienen errores de producción hasta para censurar”, escribió. Su crítica se centró en la dirección de cámaras durante el 24/7. Kim Shantal, una de las granjeras que fueron confirmadas el domingo, narró un brutal crimen mediático en México.

El clip compartido en X inicia cuando Shantal narra el hallazgo de los cadáveres de un grupo de jóvenes: “Cuando las encontraron, las encontraron en bolsas negras, hechas pedacitos en el patio de la casa de la muchacha. La muchacha obviamente se perdió un rato. No me acuerdo cómo fue, si las había reportado ella, pero ella al principio había estado llorando, no se sabía que ella había sido la que las había matado”.

Durante su relato, la dirección de cámaras cambió la transmisión al establo, donde solo estaba una vaca. No obstante, se mantuvo abierto el canal de audio de la sala, donde Kim Shantal contó a detalle aspecto del crimen.

Se decide quiénes son los peones de La Granja VIP. (TikTok: La Granja VIP)

Reacciones en redes

El video generó una ola de reacciones divididas. Usuarios descartaron un posible acto de censura y tomaron con humor el fallo: “Parece que la vaquita está contando la historia jajaja!” Otros recordaron las palabras de Adal Ramones y recriminaron que la producción incurra en acciones que dieron pie a cuestionamientos contra La Casa de los Famosos México.

Este lunes, se llevará a cabo La Competencia del Capataz y el martes los 16 habitantes se reunirán para hacer nuevas nominaciones, luego de que el domingo, en una cadena de salvación, Teo se convirtió en el primer nominado de la temporada.

Al día siguiente, los granjeros deberán enfrentarse en la asamblea, una de las dinámicas más decisivas del reality. El jueves, uno de los nominados podrá salvarse a través de una nueva prueba, mientras que el viernes se desarrollará La Traición, una dinámica en la que el juego puede cambiar por completo, ya que un participante podría sustituir a otro en la lista de nominados.

Por su parte, las galas dominicales se transmitirán por Azteca UNO, mientras que el contenido extendido estará disponible las 24 horas del día a través de la plataforma oficial, con acceso gratuito durante las dos primeras semanas.

(Facebook La Granja VIP)