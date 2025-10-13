México

¡Belinda quedó enamorada de Abelito! Lo cargó y besó durante encuentro, pero redes los critican: “No es un niño”

La cantante pop y el tercer lugar de ‘La Casa de los Famosos México 2025 son tendencia por su polémico momento

Por Marco Ruiz

¡Belinda quedó enamorada de Abelito!
¡Belinda quedó enamorada de Abelito! Lo cargó y besó durante encuentro, pero redes los critican

La cantante y actriz Belinda protagonizó un encuentro inusual al finalizar una de las funciones del musical Mentiras All Stars en la Ciudad de México.

Ahí saludó de manera efusiva a Abel Sáenz, conocido en redes sociales como Abelito, quien recientemente se posicionó como tercer finalista del reality La Casa de los Famosos México 2025.

El momento generó gran atención y debate en plataformas digitales, ya que la artista decidió cargar en brazos al creador de contenido, una acción que para muchos rozó la polémica. El gesto fue percibido como divertido para los presentes, aunque no todos compartieron la misma impresión en internet.

La famosa cantante y actriz tuvo un divertido encuentro con la celebridad del reality La Casa de los Famosos

Pese a ser viral, le piden a Belinda no cargar a Abelito puesto que es un adulto y no un niño

El encuentro ocurrió durante el último fin de semana de la temporada de Mentiras All Stars, donde Belinda recibió varias muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

Tras la función, Abelito acudió a los camerinos y fue recibido cálidamente por la intérprete de “300 noches”, quien lo saludó, posó con él para fotografías y, en un instante espontáneo, decidió levantarlo entre risas ante la atenta mirada de otros asistentes al lugar. El propio Abelito mostró sorpresa y algo de desconcierto ante el gesto de la cantante.

Algunos de los asistentes a la obra y seguidores en redes sociales expresaron opiniones encontradas respecto al momento. Las imágenes y videos del encuentro circularon rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios plantearon cuestionamientos sobre el trato hacia Abelito.

Pese a ser viral, le
Pese a ser viral, le piden a Belinda no cargar a Abelito puesto que es un adulto y no un niño

Belinda aún lesionada carga a Abelito

Entre los comentarios más difundidos se encuentran frases como: “Yo sé que a las personas pequeñas no les gusta que los carguen” y “Es un adulto. ¿Qué es eso de andarlo cargando? No es un bebé”.

Durante la misma jornada, Belinda también recibió elogios por su disposición a ayudar a sus compañeras en el escenario. Al notar que una de ellas perdió el zapato durante la función, la llamada “Princesa del Pop Latino” interrumpió su actuación para auxiliarle, lo que generó comentarios positivos sobre su actitud dentro y fuera del espectáculo.

En contraste, la reacción en redes sociales tras el episodio con Abelito se tornó más crítica. Algunos usuarios recordaron el discurso que el finalista de La Casa de los Famosos México 2025 ofreció durante el reality, donde habló abiertamente sobre inclusión y discapacidad, indicando que acciones como la de cargarlo pueden percibirse como condescendientes.

Un mensaje que circuló por plataformas como X  señala: “No entiendo cómo, teniendo el menisco roto, se atreve a cargar peso; será que solo es para llamar la atención. ¿Cómo puede, además, usar tacones? Que un traumatólogo nos explique”.

(IG: @belindapop)
(IG: @belindapop)

AbelitoBelindaMentiras All StarsLa Casa de los Famosos MéxicoEnanismomexico-entretenimiento

