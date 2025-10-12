Ataque contra elementos de la Guardia Nacional deja un agente muerto en Celaya, Guanajuato

Ilustrativa. (Cuartoscuro)

Un elemento de la Guardia Nacional (GN) murió y otro resultó lesionado luego de que sujetos armados les dispararan cuando circulaban este sábado por un puente del municipio de Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con el Periódico am, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas cuando se reportaron disparos de arma de fuego en la Avenida Constituyentes.

Los agresores circulaban por el sitio a bordo de una motocicleta con la que dieron alcance a la unidad de la GN y abrieron fuego en su contra.

Ante el hecho, elementos de seguridad y de emergencias acudieron al sitio, en el que paramédicos corroboraron que uno de los agentes ya había fallecido. En tanto, la elemento lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades acordonaron la zona y desplegaron un operativo para localizar a los presuntos responsables de la agresión. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Por su parte, la Guardia Nacional tampoco ha emitido una postura por el asesinato del agente, del cual no ha sido informada su identidad.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya investiga el hecho. (CUARTOSCURO)

Alcalde de Celaya condenó el ataque

Luego del ataque en contra de los elementos de la Guardia Nacional, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez condenó el hecho e informó que la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación.

“La información que tengo es que la Fiscalía ya tomó cartas en el asunto, ya no nos han permitido dar más informes (pero) están agilizando mucho”, comentó en entrevista con medios.

Además, detalló que el agente asesinado no formaba parte de los 500 elementos desplegados en el municipio para reforzar la seguridad.

“Si bien es cierto no es un Guardia Nacional que está inscrito con nosotros, de los 500, es un agente que hace patrullaje en Celaya y la región. Y pues condenamos este hecho y ahora la responsabilidad va a ser de la Fiscalía”, afirmó.

El edil habló ante algunos reporteros sobre el ataque armado. (Facebook/Juan Miguel Ramírez Sánchez)

Ramírez Sánchez también informó que las investigaciones las lleva la Fiscalía para “no crear problemas” en relación con los datos aportados.

“Nos piden que lo dejemos, que no brindemos información porque ellos no quieren que vuelva a pasar eso, entonces van a reforzar la investigación. Nos pidieron sigilo, todo mundo está movilizándose”, comentó.

El alcalde también informó que arribarán a la región elementos de la Policía Estatal, helicópteros y se llevará a cabo el reforzamiento de la seguridad como parte del seguimiento del asesinato del agente de la Guardia Nacional ocurrido este sábado.