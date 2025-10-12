Así operaba la red de lavado de dinero de “El Griego”, presunto líder del grupo “Dalen” detenido en Quintana Roo

Foto: SSPC

Mikael “N”, alias “El Griego” e identificado como líder del grupo criminal “Dalen”, fue detenido junto a uno de sus principales operadores en el estado de Quintana Roo al ser buscado por la Europol y autoridades de Suecia.

Tras una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia, las autoridades mexicanas realizaron la búsqueda de Mikael “N”, quien además contaba con ficha roja emitida por Interpol y una orden de aprehensión por su relación con delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Al intercambiar información con agencias internacionales de seguridad, se implementaron vigilancias fijas y móviles en distintos puntos de los estados de Yucatán y Quintana Roo, donde se utilizó tecnología para ubicar los domicilios donde se resguardaba el principal líder.

Mikael “N” fue localizado en Cancún, donde se encontraba junto con uno de sus principales operadores financieros, identificado como Tomás “N”.

Ambos fueron ubicados sobre la carretera Cancún-Mérida, donde se les marcó el alto para proceder con su detención y, posteriormente, se les leyeron sus derechos de ley.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Mikael “N”, de 27 años de edad, fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia.

Por su parte, Tomás “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación legal.

La aprehensión de estos hombres se llevó a cabo como parte de la colaboración interinstitucional con agencias de seguridad internacionales, en la que participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo.

Así operaba su red de lavado de dinero

"El Griego" es señalado por tráfico de armas y drogas, así como de lavado de dienro.

Infobae México pudo conocer que Tomás “N” es identificado como principal operador logístico y financiero de Mikael “N”, alias “El Griego”, quien fue localizado con dosis de droga.

Este sujeto es señalado por encabezar una red de personas dedicadas al lavado de dinero para Mikael “N”, quienes tienen su principal circulo operativo en México.

El funcionamiento de esta red de lavado de dinero se basa en la transferencia de criptomonedas, así como de la construcción y alquiler de propiedades de lujo en sitios de Cancún, Quintana Roo y Mérida, Yucatán.

Tras su detención, el Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con agencias de seguridad internacionales para detener a generadores de violencia.