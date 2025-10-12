México

Así operaba la red de lavado de dinero de “El Griego”, presunto líder del grupo “Dalen” detenido en Quintana Roo

Mikael “N” contaba con una ficha roja de Interpol y era requerido por la Europol en Suecia

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: SSPC
Foto: SSPC

Mikael “N”, alias “El Griego” e identificado como líder del grupo criminal “Dalen”, fue detenido junto a uno de sus principales operadores en el estado de Quintana Roo al ser buscado por la Europol y autoridades de Suecia.

Tras una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia, las autoridades mexicanas realizaron la búsqueda de Mikael “N”, quien además contaba con ficha roja emitida por Interpol y una orden de aprehensión por su relación con delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Al intercambiar información con agencias internacionales de seguridad, se implementaron vigilancias fijas y móviles en distintos puntos de los estados de Yucatán y Quintana Roo, donde se utilizó tecnología para ubicar los domicilios donde se resguardaba el principal líder.

| Reuters, X / @OHarfuch
| Reuters, X / @OHarfuch

Mikael “N” fue localizado en Cancún, donde se encontraba junto con uno de sus principales operadores financieros, identificado como Tomás “N”.

Ambos fueron ubicados sobre la carretera Cancún-Mérida, donde se les marcó el alto para proceder con su detención y, posteriormente, se les leyeron sus derechos de ley.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Mikael “N”, de 27 años de edad, fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia.

Por su parte, Tomás “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación legal.

La aprehensión de estos hombres se llevó a cabo como parte de la colaboración interinstitucional con agencias de seguridad internacionales, en la que participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo.

Así operaba su red de lavado de dinero

"El Griego" es señalado por
"El Griego" es señalado por tráfico de armas y drogas, así como de lavado de dienro. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Infobae México pudo conocer que Tomás “N” es identificado como principal operador logístico y financiero de Mikael “N”, alias “El Griego”, quien fue localizado con dosis de droga.

Este sujeto es señalado por encabezar una red de personas dedicadas al lavado de dinero para Mikael “N”, quienes tienen su principal circulo operativo en México.

El funcionamiento de esta red de lavado de dinero se basa en la transferencia de criptomonedas, así como de la construcción y alquiler de propiedades de lujo en sitios de Cancún, Quintana Roo y Mérida, Yucatán.

Tras su detención, el Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con agencias de seguridad internacionales para detener a generadores de violencia.

Temas Relacionados

El GriegoDalenQuintana RooInterpolEuropolred de lavado de dineroNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Beca Benito Juárez 2025: ¿Aún hay registros para alumnos de preparatoria?

La iniciativa abrió un nuevo periodo de inscripciones desde el pasado 1 de octubre

Beca Benito Juárez 2025: ¿Aún

Gobierno de México confirma saldo de 41 muertos y 27 personas no localizadas por precipitaciones l En Vivo

Sigue en tiempo real la llegada de la lluvia tropical Raymond a costas mexicanas

Gobierno de México confirma saldo

Tormenta Tropical Raymond amenaza Baja California Sur

La tormenta tropical Raymond ha mostrado señales de debilitamiento en su paso por el Pacífico mexicano

Tormenta Tropical Raymond amenaza Baja

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas hoy: se

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre |Metrobús anuncia que no habrá servicio en la estación Del Moral de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGJCDMX atrae investigación por asesinato

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

Procesan a “Nelson” y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro, Michoacán | Videos

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

ENTRETENIMIENTO

Splinter Cell: Deathwatch encabeza la

Splinter Cell: Deathwatch encabeza la lista de estrenos en las plataformas de streaming del 13 al 19 de octubre

“¿Cuánto vale una vida?”: Aarón Mercury se pronuncia ante el asesinato del cantante Fede Dorcaz en CDMX

Aldo de Nigris y Aarón Mercury reaccionan a cuando se tocaban las manos en La Casa de los Famosos México: “Aldrón es real”

Revelan cómo fue que Mariana Ávila se enteró del asesinato de su novio Fede Dorcaz y dan detalles del crimen

Asi fueron los últimos momentos de Fede Dorcaz, cantante argentino asesinado en CDMX

DEPORTES

México pierde ante Argentina y

México pierde ante Argentina y termina su participación en la Copa del Mundo Sub 20: resumen y goles

México vs Colombia EN VIVO minuto a minuto: Los cafetaleros se adelantan tras un tiro libre

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20

¿Dónde transmitirán la pelea de Mariana “Barby” Juárez?

Club América cumple 109 años: 5 remontadas que forjaron su grandeza