Asesinan a joven en Sinaloa tras buscar refugio en una fiesta: Ejército Mexicano investiga los hechos

El ataque ocurrió la madrugada del domingo 12 de octubre y fue perpetrado por sujetos armados que perseguían a la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre joven fue asesinado tras recibir múltiples detonaciones de arma de fuego después de intentar refugiarse en una fiesta en la colonia Ferrocarrilera en Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este domingo 12 de octubre y de acuerdo con fuentes locales, fue perpetrado por sujetos armados que lo perseguían.

Este episodio se suma a una serie de homicidios y hechos violentos ocurridos en Culiacán y Navolato en menos de 24 horas, zonas que históricamente se ven afectadas por la presencia de grupos delictivos.

Cómo ocurrieron los hechos

El homicidio se suma a una ola de violencia registrada en Culiacán y Navolato en menos de 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima, de aproximadamente 25 años, vestía una playera negra tipo polo, pantalón oscuro y tenis negros. Según testimonios recopilados por fuentes locales, entre ellas Línea Directa, el joven era perseguido por hombres armados y, en un intento por huir, ingresó a un salón de eventos donde se celebraba una fiesta en la intersección de las calles Macario Gaxiola y Mateo Rocha.

Los agresores lo alcanzaron dentro del recinto y le dispararon, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, los responsables huyeron y los asistentes a la fiesta alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911 alrededor de la primera hora del día.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio, confirmaron el homicidio y delimitaron el perímetro, además de desalojar a los presentes para preservar la escena.

El personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó los trabajos de campo, mientras los policías investigadores iniciaron las indagatorias para integrar la carpeta correspondiente.

Saldo de homicidios en Culiacán y Navolato

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar, confirmaron el homicidio y aseguraron la escena del crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este asesinato formó parte de una jornada violenta que dejó al menos seis personas muertas y un policía municipal herido en distintos puntos de Culiacán y Navolato de la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Entre los hechos reportados, se encuentra el homicidio de un hombre a un costado de una escuela secundaria en la sindicatura de San Pedro, Navolato, durante la madrugada.

En Culiacán, un agente de la Policía Municipal resultó lesionado tras un ataque armado cerca del polideportivo y la base policial en el fraccionamiento Valle Alto, donde varios vehículos también sufrieron daños por disparos.

La violencia continuó con el hallazgo de un hombre asesinado entre la maleza en la colonia Antonio Rosales, al oriente de la ciudad. Otro cuerpo fue localizado sin vida afuera de un local de comida rápida en el fraccionamiento Nakayama, en el sector Barrancos, al surponiente de Culiacán.

En la sindicatura de Bachimeto, Navolato, un vecino del poblado El Potrero de Sataya fue encontrado muerto en la avenida principal, cerca del campo de béisbol Gustavo Plata Obeso.

Además, un motociclista fue asesinado a balazos frente a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en la colonia Centro.

Finalmente, durante la noche, un hombre fue hallado sin vida, atado de manos y pies, en una calle de terracería de la colonia Emiliano Zapata, al sur de la capital.

Las autoridades desplegaron operativos en los distintos escenarios de los crímenes y el Ejército, junto con personal de la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Investigación Pericial, intervino para asegurar las áreas, recabar pruebas y dar inicio a las investigaciones.

El Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento de los cuerpos, mientras los policías investigadores trabajan en la integración de las carpetas correspondientes.