¿Por qué el requesón y el queso cottage no son lo mismo? 

Muchas personas suelen confundir estos alimentos debido a su gran similitud

Por Abigail Gómez

Ambos alimentos son ideales para
Ambos alimentos son ideales para incluir en una dieta saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el requesón como el queso cottage suelen ser dos productos lácteos ampliamente recomendanos por los especialistas en nutrición debido a que son alimentos con muchos beneficios para la salud pero con bajo porcentaje de grasa y calorías

Sin embargo, se trata de alimentos que suelen confundirse, no solo por la gran similitud en su apariencia sino debido a que tienen beneficios parecidos y son productos derivados de otros lácteos. A pesar de esto, existen diferencias en su elaboración, textura, sabor y uso culinario.

Por un lado, el requesón se obtiene a partir del suero resultante en la fabricación de quesos, al que se calienta para coagular las proteínas restantes. Es tradicional en México y otros países de América Latina.

Por su parte, el queso cottage se elabora directamente a partir de leche pasteurizada, agregando cultivos lácticos y cuajo para formar grumos o “cuajada”, que luego se drena y enjuaga para obtener los característicos gránulos húmedos.

Estos productos lácteos son ideales
Estos productos lácteos son ideales para planes alimenticios bajos en calorías. (Imagen Ilustrativo Infoabe)

La sutiles diferentes entre el requesón y el queso cottage y sus increíbles beneficios

Textura y apariencia

  • Requesón: Tiene una textura suave, fina y ligeramente granulosa. Es más compacto, húmedo y suele untarse con facilidad.
  • Queso cottage: Presenta una textura grumosa, con gránulos de cuajada notoriamente grandes y sueltos, que pueden estar cubiertos con un poco de suero.

Sabor

  • Requesón: Su sabor es suave, lácteo y menos ácido. Puede ser ligeramente dulce dependiendo de la leche y el proceso.
  • Queso cottage: Posee un sabor fresco, ligeramente ácido y menos cremoso.

Ambos son bajos en grasa y calorías, y ricos en proteínas, pero los valores pueden variar según el método de preparación y el contenido de grasa de la leche utilizada.

En cuanto a sus usos culinarios, el requesón usa en platillos mexicanos como enchiladas, chiles rellenos, quesadillas o como relleno de postres.

Mientras que el queso cottage suele emprearse en preparaciones dulces, tales como desayunos, postres, batidos y como acompañamiento de frutas.

En resumen, aunque el requesón y el queso cottage comparten similitudes, se distinguen principalmente por la materia prima y la textura final del producto.

Rebanada de pan tostado con
Rebanada de pan tostado con queso cottage y trozos de piña, un desayuno ligero y fresco que combina cremosidad con sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios a la salud del requesón y del queso cottage

Como mencionamos, tanto el requesón como el queso cottage son dos productos lácteos frescos que pueden aportar diversos beneficios a la salud debido a su perfil nutricional:

  • Alta fuente de proteínas: Ambos contienen proteínas de fácil digestión, que contribuyen al mantenimiento y reparación de los tejidos y al desarrollo muscular.
  • Bajo contenido calórico y graso: Especialmente en las versiones descremadas o bajas en grasa, resultan opciones adecuadas para dietas hipocalóricas.
  • Aportes de calcio y fósforo: Contienen minerales que favorecen la salud ósea y dental.
  • Saciantes: La combinación de proteínas y agua ayuda a generar sensación de saciedad, lo que puede ser útil para el control del apetito.
  • Versatilidad: Se integran fácilmente en recetas dulces y saladas, favoreciendo una alimentación variada.
  • Aportes de vitaminas B: Proveen vitaminas del complejo B, como riboflavina y B12, necesarias para el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso.
Ambos productos son excelentes fuentes
Ambos productos son excelentes fuentes de proteína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de la leche deben evitar o moderar su consumo. En productos comerciales, es importante revisar el contenido de sodio, que a veces puede ser elevado.

Consumidos como parte de una dieta equilibrada, el requesón y el queso cottage pueden ser aliados para una alimentación saludable.

