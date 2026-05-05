México

Venta ilegal de especies silvestres: Profepa resguarda 99 aves comercializadas en mercado de Jalisco

La autoridad ambiental presentó una denuncia por delitos contra el ambiente

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Durante la inspección, el personal verificó la presencia de especies sujetas a protección
Durante la inspección, el personal verificó la presencia de especies sujetas a protección (X: PROFEPA_MX)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo un operativo en el mercado “San Juan de Dios” en Guadalajara, Jalisco, donde aseguró 99 aves que eran comercializadas sin autorización.

En un recorrido por el interior de las instalaciones, donde se contó con la colaboración de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ubicaron dos locales dedicados a la venta de ejemplares de vida silvestre.

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Durante la inspección, el personal verificó la presencia de especies sujetas a protección bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Estas fueron las especies que se resguardaron

En el primer local se localizaron:

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  • 8 ejemplares de periquito catarino
  • 67 de colorín sietecolores
  • 2 loros cabeza amarilla
  • 1 loro cachetes amarillos
  • 2 pericos frente naranja

En el segundo local, se encontró:

  • Una jaula con diez machos
  • 9 hembras de colorín sietecolores, especie considerada bajo protección especial

De acuerdo a lo informado por Profepa, los responsables de ambos locales presentaron documentación que no acreditó la legal procedencia de las aves.

Además, ninguna de las especies contaba con anillos de identificación, lo que impidió comprobar su origen legítimo. Por estos hechos, las aves fueron aseguradas y trasladadas a una instalación especializada en atención a fauna silvestre, donde recibirán el resguardo y atención necesarios.

La Profepa presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por delitos contra el ambiente
La Profepa presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por delitos contra el ambiente (X: PROFEPA_Mx)

Liberación de especies y acciones legales

En el caso específico de los ejemplares de colorín sietecolores, se determinó su liberación inmediata en un entorno boscoso, ya que el cautiverio de esta especie suele provocar altos niveles de estrés, desnutrición, lesiones físicas y aumenta el riesgo de mortalidad.

La acción busca darles la oportunidad de reintegrarse a su hábitat natural y contribuir a la recuperación de sus poblaciones en vida libre.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por delitos contra el ambiente, de acuerdo con el artículo 420, fracciones IV y V del Código Penal Federal.

Las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades correspondientes y sancionar a quienes resulten responsables de la comercialización ilegal de ejemplares de vida silvestre.

La autoridad ambiental reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de la fauna silvestre, además de exhortar a la ciudadanía a abstenerse de adquirir animales de origen ilegal y reportar cualquier caso de comercio ilícito a través de los canales oficiales.

El tráfico de vida silvestre representa una amenaza para la biodiversidad, y requiere la colaboración de la sociedad para su erradicación.

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