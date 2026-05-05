México

Activista mexicana regresa a su país tras ser interceptada por Israel en buque con ayuda humanitaria a Gaza

Abril Rojas Ángel, activista y fotógrafa mexicana, fue repatriada tras ser detenida por fuerzas israelíes

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El gobierno federal realizó gestiones diplomáticas para facilitar el regreso de Abril Rojas Ángel, quien fue interceptada por fuerzas israelíes en el mar cuando formaba parte de una misión internacional humanitaria con destino a Gaza. (Infobae-Itzallana)
El gobierno federal realizó gestiones diplomáticas para facilitar el regreso de Abril Rojas Ángel, quien fue interceptada por fuerzas israelíes en el mar cuando formaba parte de una misión internacional humanitaria con destino a Gaza. (Infobae-Itzallana)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el retorno a México de una connacional que viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud, embarcación interceptada por autoridades israelíes en aguas internacionales antes de poder entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La activista y fotógrafa documental Abril Rojas Ángel fue recibida entre el sábado 2 y el domingo 3 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz.

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Una repatriación coordinada desde Europa

El proceso de regreso de Rojas Ángel involucró la actuación de la red diplomática mexicana en Europa. El embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, brindó asistencia inicial a la activista en territorio griego. Posteriormente, el cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro Garza, coordinó su traslado de regreso al país para reunirse con sus familiares.

La SRE agradeció la colaboración de las autoridades griegas y turcas en el proceso y aseguró que se le brindará “el apoyo y acompañamiento necesarios ante los hechos ocurridos, en pleno respeto y salvaguarda de sus derechos fundamentales”.

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(@SRE_mx)
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México condena la interceptación y exige respeto al derecho internacional

El gobierno mexicano fue contundente en su postura diplomática. A través de varios canales, la SRE exigió a Israel que:

  • Respete los derechos de todas las personas tripulantes interceptadas.
  • Garantice su bienestar físico y mental.
  • Respete el derecho de libre tránsito en aguas internacionales.

La cancillería calificó la interceptación como “una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional“, señalando que el acto también contravino el principio jurídico de la libertad de navegación y que “no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia”.

¿Qué ocurrió con la Flotilla Global Sumud?

La Flotilla Global Sumud zarpó el 26 de abril desde el puerto italiano de Augusta con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y entregar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza. La embarcación estaba integrada por 58 barcos y transportaba a activistas de múltiples nacionalidades.

La operación de interceptación israelí se desarrolló durante la madrugada del 30 de abril, a más de mil kilómetros de territorio israelí, en aguas entre la península griega del Peloponeso y la isla de Creta. En total, 22 de las 58 embarcaciones fueron interceptadas, en lo que la propia flotilla denunció como “incidentes” con drones y barcos militares.

El Ministerio de Exteriores israelí reportó la detención de aproximadamente 175 activistas, quienes fueron trasladados a Israel.

La detención de activistas y la respuesta diplomática de México abren un debate sobre el alcance del derecho internacional y las responsabilidades de los Estados ante crisis humanitarias y operaciones transnacionales de ayuda. H.BILBAO-EUROPA PRESS
La detención de activistas y la respuesta diplomática de México abren un debate sobre el alcance del derecho internacional y las responsabilidades de los Estados ante crisis humanitarias y operaciones transnacionales de ayuda. H.BILBAO-EUROPA PRESS

Siete mexicanos más siguen en la flotilla

La SRE informó que siete connacionales adicionales que viajaban en la flotilla no fueron interceptados y se reportan en buen estado. El gobierno mexicano mantiene contacto permanente con ellos y con sus familias, y reiteró su compromiso de continuar buscando vías para el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

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