Mariana Ávila exige justicia tras el asesinato de su novio Fede Dorcaz en CDMX: “Nunca estuvo en malos pasos”

La cantante desmintió los rumores de que su pareja viajaba con una acompañante al momento del ataque y pidió no desviar la información

Por Adriana Castillo

(IG: @soymarianaavila)
Mariana Ávila reapareció en sus redes sociales para exigir justicia por el asesinato de su novio, Federico Ezequiel Dorcazberro, mejor conocido en el medio artístico como Fede Dorcaz.

El cantante argentino de 29 años murió el pasado 9 de octubre tras recibir impactos de bala cuando conducía por el anillo Periférico de la Ciudad de México, a la altura de la calle Electrificación de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La también intérprete, pero de origen venezolano, desmintió los rumores de que Fede Dorcaz supuestamente iba acompañado de una mujer al momento del ataque y dio a conocer que estaban hablando por teléfono.

Los enamorados cumplirían un año
"Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos. Íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo", tuiteó.

Mariana Ávila aseguró que su novio ‘no estaba en malos pasos’ e hizo un llamado para que no se desvíe la información sobre lo ocurrido.

Hermano de Mariana Ávila respalda a la cantante

Manuel Ávila, hermano de Mariana Ávila, también se pronunció sobre los rumores que circulan respecto al asesinato de Fede Dorcaz.

(IG: @soymanuelavila)
“Fede no estaba acompañado (...) no tenía vínculos raros, como quieren hacer creer. Se descartó un sicariato desde que se acordonó la zona”, escribió en sus historias.

Manuel también dio a conocer que la camioneta donde se transportaba su cuñado no era rentada, sino propiedad propia.

“Fede siempre fue y será recordado por querer ayudar a los demás a que consigan su mejor versión física. No bebía, no fumaba, no tenía ningún vicio”, añadió.

El periodista Carlos Jiménez difundió
¿Qué se sabe sobre el asesinato de Fede Dorcaz en CDMX?

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el cantante fue interceptado mientras conducía un vehículo particular y perdió la vida tras recibir impactos de bala.

La Policía de Investigación (PDI) y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la institución, ya se encuentran trabajando en las diligencias correspondientes, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Hasta el momento, se desconocen más detalles oficiales sobre el caso. No obstante, el periodista Carlos Jiménez publicó imágenes de los presuntos responsables del asesinato del cantante cuando huían del lugar de los hechos.

Jiménez también difundió un video
En dicho material se puede ver a dos personas con sudaderas de color amarillo y azul a bordo de una motocicleta.

