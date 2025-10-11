Las 5 razones para desayunar un plato de melón todos los días

El melón es nutritivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melón ocupa un lugar especial entre las frutas preferidas en el desayuno, gracias a su sabor dulce y su perfil refrescante. Además de resultar una opción atractiva en los meses calurosos, su textura jugosa facilita su integración en distintas preparaciones, desde platos frescos hasta licuados y ensaladas. Consumir melón al iniciar el día se ha convertido en una costumbre saludable que especialistas en nutrición recomiendan por los múltiples beneficios asociados al consumo regular de frutas.

La elección de un plato de melón como primera comida no solo responde a preferencias gastronómicas, sino también a los efectos positivos que ejerce sobre el organismo. Diversos estudios han destacado el papel de frutas como el melón para favorecer la hidratación, aportar micronutrientes esenciales y contribuir al bienestar general. Incorporar este alimento en la dieta cotidiana ayuda a cubrir requerimientos nutricionales de manera natural y sin complicaciones.

Cinco razones para desayunar melón todos los días

1. Alto contenido de agua para hidratar al organismo: El melón está compuesto en más de un 90 % por agua. Consumirlo en el desayuno favorece la hidratación tras varias horas de ayuno nocturno, ayudando a restablecer el equilibrio hídrico necesario para el funcionamiento celular y la circulación.

2. Aporte de vitaminas y minerales esenciales: Este fruto es rico en vitamina C, potasio y ácido fólico, entre otros compuestos. La vitamina C fortalece el sistema inmunológico, mientras que el potasio contribuye a regular la presión arterial y el ácido fólico estimula el desarrollo celular, beneficios clave para el inicio de la jornada.

3. Bajo en calorías y efecto saciante: El melón ofrece pocas calorías por porción, lo que lo convierte en una opción adecuada para quienes desean controlar su peso o mantener una alimentación equilibrada. Su combinación de fibra y agua genera un efecto de saciedad que ayuda a reducir la ingesta de alimentos calóricos más adelante en el día.

(Imagen Ilustrativa Infobae).

4. Favorece la digestión: La fibra presente en el melón estimula el tránsito intestinal y favorece una digestión eficiente. Iniciar el día con una fruta rica en fibra puede prevenir malestares como el estreñimiento y promover la salud gastrointestinal a largo plazo.

5. Apto para diferentes necesidades dietéticas: El melón puede incluirse en dietas variadas, desde planes bajos en azúcar hasta opciones vegetarianas y veganas, debido a su perfil nutricional sencillo y su bajo contenido de grasas. Además, su sabor neutro permite combinarlo con otros alimentos naturales sin dificultad.

Nutricionistas recomiendan consumir melón fresco, en cubos o en licuado, para aprovechar al máximo sus propiedades. Esta fruta resalta como una alternativa sencilla y práctica para quienes buscan comenzar el día con energía, hidratación y una dosis significativa de nutrientes.