FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

La fiscalía capitalina pondrá especial atención a recopilar los peritajes balísticos y revisar las cámaras de videovigilancia de la zona donde perdió la vida el cantante argentino

Por Diego Mendoza López

Las primeras hipótesis del caso
Las primeras hipótesis del caso Fede Dorcaz llevan a que el cantante e invitado a Las Estrellas Bailan en Hoy fue víctima de un ataque directo a tiros | Instagram / @fededorcaz

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que atrajo la investigación por el asesinato del actor y cantante argentino Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, ocurrido la noche del 9 de octubre de 2025 en la colonia Ampliación Daniel Garza, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la información oficial, el artista fue agredido a tiros mientras circulaba a bordo de su camioneta sobre Anillo Periférico. En tanto, la fiscalía capitalina informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Las autoridades capitalinas señalaron que se mantienen abiertas varias líneas de investigación y que se recaban testimonios, análisis de cámaras de videovigilancia y peritajes balísticos. La dependencia reiteró su compromiso de conducir las pesquisas “con rigor y objetividad” para garantizar justicia a la víctima y a sus familiares.

Las autoridades de la FGJCDMX
Las autoridades de la FGJCDMX pondrán especial atención a los peritajes balísticos y a las cámaras de videovigilancia que se tienen después del asesinato del argentino | Instagram / @programahoy

Primeras líneas de investigación por el crimen contra el personaje invitado a Las Estrellas Bailan en Hoy

De acuerdo con la autoridades de justicia de la ciudad, se analizan varias hipótesis en torno al ataque, aunque hasta ahora no se ha confirmado un móvil específico. Así pues, se han señalado que el crimen se suma a una serie de hechos violentos recientes en la capital donde han sido víctimas figuras públicas.

En las últimas semanas, se registraron el asesinato de dos músicos colombianos en Cocotitlán, Estado de México, así como el homicidio del estilista Miguel de la Mora, ocurrido en la colonia Polanco. Estos casos, junto con el de Fede Dorcaz, han reavivado la preocupación por los niveles de violencia que enfrentan artistas y creadores de contenido en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CDMX) y la fiscalía capitalina trabajan de manera conjunta para esclarecer el asesinato y localizar a los responsables, quienes continúan prófugos. Las autoridades mantienen vigilancia reforzada en la zona donde ocurrió el ataque y han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información que ayude a la investigación.

El conductor C4 Jiménez dio
El conductor C4 Jiménez dio a conocer otro video en el que se ve la forma en que los motosicarios escaparon de la zona donde murió Fede Dorcaz |@bkingoficial/@regioclownn/Instagram/captura de video @C4Jiménez/X

Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas directamente con el homicidio. Por ello, el órgano de impartición de justicia en la ciudad reiteró que todas las personas mencionadas en el caso serán tratadas conforme al principio de presunción de inocencia mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Video muestra el presunto escape de los agresores en motocicleta

El caso tomó un nuevo giro luego de que se difundiera un video que muestra el momento en que los presuntos agresores de Fede Dorcaz escaparon en motocicletas. El material fue publicado por el reportero Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, a través de su cuenta en la red social X.

“Los asesinos de Fede Dorcaz. En esas tres motos que van a toda velocidad, escaparon los tipos que asesinaron al modelo y cantante argentino. Le dieron un balazo y huyeron por calles de Miguel Hidalgo. No le robaron nada”, (sic) escribió el reportero junto al video.

El clip, de apenas unos segundos, muestra a tres motocicletas desplazándose a gran velocidad por calles de la zona donde se cometió el ataque. De acuerdo con la información compartida, los agresores habrían huido hacia el poniente de la ciudad tras realizar los disparos.

Por medio de redes sociales, el periodista Carlos Jiménez compartió el video de apenas unos segundos de duración | X / @c4jimenez

Según los primeros reportes de la policía de la capital, el ataque fue directo y no se trató de un intento de robo, pues las pertenencias y el vehículo del artista quedaron intactos. La institución revisa las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia capitalinas para ubicar la ruta de escape y dar con los responsables.

Últimos momentos y reacciones en redes sociales: Mariana Ávila exige justicia

Tras confirmarse la noticia del asesinato, la cantante e influencer venezolana Mariana Ávila, pareja de Dorcaz, publicó un mensaje en X donde expresó: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

La publicación se viralizó rápidamente y generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias de seguidores y colegas del medio artístico. Ávila, con más de 19 millones de seguidores en TikTok, había compartido diversos contenidos junto al cantante, incluyendo la promoción del sencillo “Moka” y fragmentos de su vida cotidiana en México.

