FCC, de la que Carlos Slim es accionista mayoritario, vende 25% de Enviro por mil millones de euros

La empresa constructora española FCC, en la que el empresario mexicano Carlos Slim posee la participación mayoritaria, firmó un acuerdo con la canadiense CPP Investments para vender una participación de 25% en su filial medioambiental FCC Enviro a cambio de mil millones de euros, equivalentes a unos mil 160 millones de dólares. El convenio establece que, tras completarse la operación, FCC mantendrá el 50,01% de FCC Enviro, mientras que CPP Investments controlará el 49,99% restante.

FCC comunicó que los fondos provenientes de esta transacción tendrán como destino cubrir distintas oportunidades estratégicas y necesidades corporativas. La firma enfatizó que la venta de acciones aún está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes.

En 2023, FCC realizó la primera venta de participación en Enviro a CPP Investments, transacción por la que se recibieron 965 millones de euros a cambio de aproximadamente una cuarta parte de la filial dedicada a servicios ambientales.

FCC Enviro y sus filiales, tanto en el mercado nacional como internacional, ofrecen soluciones integrales de gestión y servicios medioambientales por medio de cuatro plataformas principales enfocadas en diferentes áreas ambientales.

Perfil de la participación accional en FCC

El empresario mexicano Carlos Slim se posiciona como el mayor accionista de FCC, controlando el 81,46% del capital del grupo. La valoración de las acciones en manos de Slim asciende a 4 mil 898 millones de euros, de acuerdo con datos publicados por MarketScreener. Además de la propiedad directa, Slim posee otra participación a través de la Operadora Inbursa de Fondos de Inversión, que representa el 7,247% de FCC, con un valor estimado de 436 millones de euros.

MarketScreener reporta que en el esquema accionario de la empresa figura también la estadounidense Pivotal Ventures como la tercera participación más elevada, con el 4,088% de las acciones y una valuación de 246 millones de euros. La composición accionaria subraya la relevancia de Carlos Slim y su red de inversiones en la estructura de control del grupo.

Antecedentes y contexto de la operación

La transacción actual se suma a la venta pactada en 2023 entre FCC y CPP Investments. En esa ocasión, la operación implicó la transferencia de una participación similar en Enviro por 965 millones de euros, como parte de la estrategia corporativa para reorganizar y potenciar las áreas medioambientales de la compañía constructora.

FCC Enviro se destaca por manejar servicios de gestión de residuos urbanos e industriales, valorización energética y plataformas logísticas para tratamiento de materiales. Sus operaciones abarcan distintos territorios y se enfocan en soluciones para el desarrollo sostenible y mejora de la calidad ambiental.

Carlos Slim, considerado el hombre más rico de México, consolida con estos movimientos su influencia sobre la empresa española, mientras diversifica la presencia de sus inversiones en sectores estratégicos y mercados internacionales.

Por su parte, el fondo CPP Investments continúa incrementando su posicionamiento en Europa a través de adquisiciones de participaciones en activos considerados clave por su perfil de rentabilidad y sostenibilidad.

Actualmente, la venta del 25% de FCC Enviro a CPP Investments se encuentra pendiente de aprobaciones regulatorias. Hasta entonces, FCC y CPP mantienen sin cambios las condiciones operativas y estructurales de la filial ambiental, en espera de la resolución por parte de las autoridades encargadas.