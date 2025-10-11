México

FCC, de la que Carlos Slim es accionista mayoritario, vende 25% de Enviro por mil millones de euros

El magnate mexicano sigue como principal accionista de FCC, que redirigirá los fondos de la venta hacia objetivos estratégicos y necesidades corporativas

Por Miguel Flores

Guardar
Carlos Slim mantiene el control
Carlos Slim mantiene el control mayoritario de FCC tras concretarse la venta parcial de la filial medioambiental. REUTERS/Gustavo Graf

La empresa constructora española FCC, en la que el empresario mexicano Carlos Slim posee la participación mayoritaria, firmó un acuerdo con la canadiense CPP Investments para vender una participación de 25% en su filial medioambiental FCC Enviro a cambio de mil millones de euros, equivalentes a unos mil 160 millones de dólares. El convenio establece que, tras completarse la operación, FCC mantendrá el 50,01% de FCC Enviro, mientras que CPP Investments controlará el 49,99% restante.

FCC comunicó que los fondos provenientes de esta transacción tendrán como destino cubrir distintas oportunidades estratégicas y necesidades corporativas. La firma enfatizó que la venta de acciones aún está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes.

En 2023, FCC realizó la primera venta de participación en Enviro a CPP Investments, transacción por la que se recibieron 965 millones de euros a cambio de aproximadamente una cuarta parte de la filial dedicada a servicios ambientales.

FCC Enviro y sus filiales, tanto en el mercado nacional como internacional, ofrecen soluciones integrales de gestión y servicios medioambientales por medio de cuatro plataformas principales enfocadas en diferentes áreas ambientales.

Perfil de la participación accional en FCC

El empresario mexicano Carlos Slim se posiciona como el mayor accionista de FCC, controlando el 81,46% del capital del grupo. La valoración de las acciones en manos de Slim asciende a 4 mil 898 millones de euros, de acuerdo con datos publicados por MarketScreener. Además de la propiedad directa, Slim posee otra participación a través de la Operadora Inbursa de Fondos de Inversión, que representa el 7,247% de FCC, con un valor estimado de 436 millones de euros.

El empresario mexicano Carlos Slim
El empresario mexicano Carlos Slim refuerza su posición en el sector de servicios ambientales europeos a través de FCC. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo

MarketScreener reporta que en el esquema accionario de la empresa figura también la estadounidense Pivotal Ventures como la tercera participación más elevada, con el 4,088% de las acciones y una valuación de 246 millones de euros. La composición accionaria subraya la relevancia de Carlos Slim y su red de inversiones en la estructura de control del grupo.

Antecedentes y contexto de la operación

La transacción actual se suma a la venta pactada en 2023 entre FCC y CPP Investments. En esa ocasión, la operación implicó la transferencia de una participación similar en Enviro por 965 millones de euros, como parte de la estrategia corporativa para reorganizar y potenciar las áreas medioambientales de la compañía constructora.

FCC Enviro se destaca por manejar servicios de gestión de residuos urbanos e industriales, valorización energética y plataformas logísticas para tratamiento de materiales. Sus operaciones abarcan distintos territorios y se enfocan en soluciones para el desarrollo sostenible y mejora de la calidad ambiental.

Carlos Slim, considerado el hombre más rico de México, consolida con estos movimientos su influencia sobre la empresa española, mientras diversifica la presencia de sus inversiones en sectores estratégicos y mercados internacionales.

Por su parte, el fondo CPP Investments continúa incrementando su posicionamiento en Europa a través de adquisiciones de participaciones en activos considerados clave por su perfil de rentabilidad y sostenibilidad.

Carlos Slim, principal accionista de
Carlos Slim, principal accionista de FCC, diversifica su portafolio y consolida su presencia internacional con nuevas alianzas.

Actualmente, la venta del 25% de FCC Enviro a CPP Investments se encuentra pendiente de aprobaciones regulatorias. Hasta entonces, FCC y CPP mantienen sin cambios las condiciones operativas y estructurales de la filial ambiental, en espera de la resolución por parte de las autoridades encargadas.

Temas Relacionados

Carlos SlimFCCEnviroespañamexico-noticias

Más Noticias

Por las fuertes lluvias e inundaciones en México hasta el momento se reportan 37 personas fallecidas l En Vivo

Sigue en tiempo real la llegada de la lluvia tropical Raymond a costas mexicanas

Por las fuertes lluvias e

Prepara este empanizador saludable, ideal para controlar el colesterol y los picos de insulina

Ayuda a reducir colesterol y mejorar la digestión, convirtiéndose en una opción versátil y saludable para quienes buscan comidas más equilibradas sin sacrificar sabor

Prepara este empanizador saludable, ideal

Panqué de naranja con glaseado encima, una receta simple y deliciosa

El aroma cítrico del bizcocho se mezcla con el olor del café, crea un momento de calma y disfrute que invita a relajarse y consentirse

Panqué de naranja con glaseado

Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

La actriz lamentó la muerte de Fede Dorcaz, modelo y cantante que también participaría en esta temporada del reality show

Briggitte Bozzo regresa a Las

FGJEM detiene a 44 presuntos responsables de robo de vehículos: 35 ya vinculados a proceso en Edomex

Autoridades señalan que este delito de alto impacto fue a la baja en un 37 por ciento

FGJEM detiene a 44 presuntos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados desatan balaceras y

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Michoacán | Videos

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Briggitte Bozzo regresa a Las

Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

El controversial consejo de Pati Chapoy a Belinda para que sus exparejas ya no hablen de ella

¿Mariana Ávila abandonará Las Estrellas Bailan en Hoy tras la muerte de Fede Dorcaz? Esto dijo la productora de Hoy

Dalílah Polanco revela su paso por Bikram Yoga, la polémica disciplina ligada a abusos: “Era ir diario”

Wendy Guevara se entera de la muerte de Fede Dorcaz en plena transmisión en vivo: “Me da mucho miedo”

DEPORTES

Skadi, “La Reina de los

Skadi, “La Reina de los Lobos”, ruge en la Arena México y se convierte en finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2025

Hermana de Omar Bravo denuncia presunta estafa familiar tras vinculación a proceso: “Fue defraudado por 6 millones de pesos”

Isaac del Toro despide un año histórico en el ciclismo de ruta: cómo le fue al mexicano en el Giro de Lombardía 2025

Memes calientan la vieja rivalidad entre México y Argentina previo al duelo por el paso a las semifinales de la Sub-20

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”