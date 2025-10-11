“¿Cuánto vale una vida?”: Aarón Mercury se pronuncia ante el asesinato del cantante Fede Dorcaz en CDMX

Aarón Mercury, compañero de Dorcaz, lamentó el asesinato y exigió justicia a través de sus redes sociales. (Instagram: @aaronmercury)

Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue asesinado la noche del 9 de octubre mientras circulaba por el Periférico de la Ciudad de México, tan solo unos días antes de incorporarse al proyecto Las Estrellas Bailan en Hoy.

Horas después de su muerte, la noticia se dio a conocer en el programa Hoy, donde el intérprete había pasado parte de sus últimos días como parte de los ensayos del reality de baile, en el que participaría junto a su pareja, Mariana Ávila.

“Falleció Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, informó Andrea Legarreta al borde de las lágrimas.

El cantante estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality de baile. |IG: @programahoy

Debido a que su participación aún no había sido destapada de manera oficial, Galilea Montijo comentó que estaba previsto que Fede fuera pareja de Mariana, por lo que se mostraron algunas de las cápsulas que la pareja ya había grabado.

Aarón Mercury reacciona al asesinato de Fede Dorcaz en CDMX

Aarón Mercury, ex habitante de La Casa de los Famosos México y participante de Las Estrellas Bailen en Hoy, fue uno de los creadores de contenido que se pronunció al respecto.

A través de sus redes sociales, Mercury expresó sus sentimientos tras enterarse de la noticia y compartió un video en el que aparece conviviendo con el cantante durante los ensayos para el estreno de la competencia de baile de Televisa.

(Captura de pantalla)

“Que coraje que se le arrebate la vida a alguien por un bien material. ¿Cuánto vale una vida? Ojalá se encuentre a los responsables y los hagan pagar, aunque nada podrá pagar lo que se hizo. Mucha luz a los familiares. Qué tristeza y dolor, se fue una gran persona", expresó en una de sus instantáneas.

Posteriormente, dio a conocer el breve clip de su convivencia con el cantante, en donde escribió: “Estas cosas no deberían de pasar. Beso al cielo. Lo que te conocí siempre fuiste súper noble y amable. Un gran hombre”.

(Captura de pantalla)

Mariana Ávila, novia de Fede Dordaz, exige justicia para el cantante

En medio de la conmoción que ha generado el asesinato del intérprete argentino, Mariana Ávila utilizó sus redes sociales para exigir justicia y no mentiras, ya que desde lo ocurrido en calles de CDMX han comenzado a circular diferentes versiones

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos. Íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo”, expresó en su cuenta personal de X.

(IG: @soymarianaavila)