Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

Además de Mikael Michalis “N”, el secretario Omar García Harfuch dio a conocer que cayó otro sujeto identificado como Tomás Alejandro “N”

Por Diego Mendoza López

"El Griego", según García Harfuch,
"El Griego", según García Harfuch, era buscado por temas de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero como miembro de los "Dalen" en Europa | Reuters, X / @OHarfuch

Esta mañana, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Mikael Michalis “N”, apodado como “El Griego”, fue detenido en Quintana Roo después de una investigación por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De acuerdo con el secretario federal, este sujeto era miembro del grupo criminal “Dalen” y contaba igualmente con una orden de detención en Suecia.

También se específica que el presunto delincuente ―acusado por temas de lavado de dinero, tráfico de armas y trasiego de drogas― contaba con una ficha roja de la Asociación Internacional de Policía Criminal (Interpol) y de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).

Para esta operación, según informó el titular de la SSPC, participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR). A la par, se contó con el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y del propio gobierno del estado donde ocurrió la captura.

El secretario de seguridad federal
El secretario de seguridad federal recalcó que "El Griego" contaba con una orden de detención en Suecia y se emitió una ficha roja de Interpol en su contra igualmente | Presidencia de la República

Finalmente, se subraya que, junto a Mikael Michalis, también se detuvo a otro hombre bajo el nombre de Tomás Alejandro “N”, quien tiene presuntos señalamientos de actividades con recursos de procedencia ilícita.

¿El grupo “Dalen” opera en México? Esto se sabe sobre la célula criminal a que lideraba “El Griego” en Suecia

El grupo criminal Dalen, conocido también como Dalennätverket, ha sido identificado por autoridades suecas como una de las organizaciones más activas en la actual ola de violencia de pandillas en Suecia. De acuerdo con el portal de noticias Omni, que cita fuentes policiales, Dalen forma parte de tres redes —junto con Foxtrot y Rumba— a las que se atribuye cerca de la mitad de los incidentes violentos registrados en el país durante 2025.

El grupo tiene su origen en la zona de Gävle, al norte de Estocolmo, y está presuntamente encabezado por Mikael “Greken” Tenezos, un ciudadano sueco señalado por las autoridades como uno de los líderes criminales más buscados del país. Según reportes de los diarios Aftonbladet y Expressen, Tenezos ha sido vinculado a delitos relacionados con narcotráfico, extorsión, reclutamiento criminal de jóvenes y violencia entre bandas rivales.

El grupo criminal "Daren" es
El grupo criminal "Daren" es uno de los tres cárteles más importantes que tiene Suecia en todo su territorio | Imagen Ilustrativa Infobae

Otros espacios de comunicación como Göteborgs-Posten han señalado que algunos de los líderes del grupo podrían operar “desde México”, aunque no existen hasta ahora informes oficiales que confirmen esa información. Ninguna autoridad mexicana, europea o internacional —incluidas Europol e Interpol— ha documentado operaciones directas del grupo “Dalen” en territorio mexicano ni vínculos con organizaciones criminales locales.

