Harfuch anuncia golpe al Tren de Aragua en México: cae “Nelson” y dos cómplices por trata de personas y feminicidios

La información revelada por el secretario de seguridad indica que la zona de operación de los tres presuntos criminales incluía Puebla, Morelos, Edomex y la propia Ciudad de México

Por Diego Mendoza López

El secretario Omar García Harfuch
El secretario Omar García Harfuch señaló que los tres presuntos integrantes del Tren de Aragua estarían ligados a feminicidios y temas de trata de personas en México | Presidencia de la República

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la captura de tres integrantes del Tren de Aragua en México. De acuerdo con la información, se trata de un sujeto identificado como Nelson Arturo “N”, “Nelson”, y dos cómplices más, quienes estarían ligados a delitos como trata de personas, delincuencia organizada y feminicidios en distintos puntos del país.

Así mismo, García Harfuch detalla que la zona de operación de estos tres presuntos delincuentes se hallaba en los estados de Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México:

“En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, operador de esta organización criminal en el país, a quien se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios. También fueron detenidos dos de sus colaboradores directos", (sic) se lee en la publicación hecha por el funcionario en su cuenta oficial de X.

Los dos cómplices de "Nelson"
Los dos cómplices de "Nelson" operaban con él en estados como Puebla, Morelos, Edomex y la CDMX | X / @OHarfuch

Esta detención, según Harfuch, corrió a cargo de elementos de la SSPC, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR). A la par, también participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

¿Cómo opera el Tren de Aragua en México? Esto dicen informes recientes

Información en desarrollo...

