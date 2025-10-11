Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

(Programa Hoy)

Briggitte Bozzo regresó a Las Estrellas Bailan en Hoy, así lo anunció Galilea Montijo este 11 de octubre en Teletón.

La actriz ya había participado en una edición anterior junto a Luja, pero perdió ante Daniela Parra y Rafa Nieves. Ahora, competirá con otro participante, cuya identidad será revelada el próximo 13 de octubre.

La participación de Briggitte Bozzo se dio a conocer luego de que la productora de Hoy informó que posiblemente Mariana Ávila no seguirá en la competencia tras la muerte de su novio y también participante, Fede Dorcaz.

(IG: @briggi_bozzo)

Briggitte Bozzo lamenta la muerte de Fede Dorcaz

La actriz concedió una entrevista para diversos medios de comunicación tras ser confirmada como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025.

Ahí, lamentó el fallecimiento de Fede Dorcaz y compartió un poco sobre cómo era su relación de amistad y compañerismo.

“Me cuesta tocar ese tema porque es muy reciente y él era una persona increíble, lo conocí hace mucho tiempo y... Bueno, que en paz descanse, él era un ser de luz increíble. Igual le mando mucho amor a Mariana, que me imagino que debe de estar pasando algo súper complicado”, declaró para Eden Dorantes.

(IG: @programahoy)

De acuerdo con la información que compartió Briggitte Bozzo, ambos convivieron en los ensayos de la nueva temporada del reality show, pues aunque ninguno estaba confirmado públicamente, sí estaban practicando con el resto del elenco.

“Es triste saber que tenemos a veces muy poco tiempo de vida y que de repente nos los pueden arrebatar y creo que aparte de que Diosito siempre lo va a bendecir, lo va a cuidar. Esto también nos enseña, aparte de cuidarnos mucho, protegernos, valorar un poco más de la vida, porque a veces uno nunca sabe que ayer te despides de una persona que conocías y el siguiente día ya no está”, dijo.

Fede Dorcaz murió el pasado 9 de octubre a los 29 años de edad tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México.

El cantante estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality de baile. |IG: @programahoy

¿Cuándo arranca Las Estrellas Bailan en Hoy y quiénes son los participantes?

La séptima temporada del reality show comenzará el 13 de octubre por el Canal de las Estrellas y se transmitirá durante el horario del programa Hoy.

Ellos son todos los participantes confirmados hasta el momento:

Marcelia Figueroa (actriz hija de Joan Sebastian)

Michelle González (actriz)

Jimena Longoria (conductora)

Gualy Cárdenas (influencer)

Carlos López ‘Chevo’ (comediante)

Aldo Guerra (actor)

Jessica Díaz (actriz)

Jade Fraser (actriz)

Malillany Marín (actriz)

Aaron Mercury (influencer y finalista de La Casa de los Famosos México tercera temporada)

Karenka (actriz y cantante)

Kunno (influencer)

Marcos Montero (actor)

Daniela Alexis Barceló ‘La Bebeshita’ (influencer)

Mauricio Abad (actor)

Felicia Mercado (actriz)

Rodrigo Romeh (fisicoculturista)

Sofía Rivera Torres (conductora)

Ante la posible salida de Mariana Ávila y el fallecimiento de Fede Dorcaz, se desconoce qué artistas entrarán en su lugar.