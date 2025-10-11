México

Aldo de Nigris y Aarón Mercury reaccionan a cuando se tocaban las manos en La Casa de los Famosos México: “Aldrón es real”

Los integrantes del Team Noche reaccionaron al clip viral más “Aldrón” de todos

Por Ignacio Izquierdo

Aldo, Aarón y Abelito reaccionaron
Aldo, Aarón y Abelito reaccionaron al clip viral (Youtube: Aldo de Nigris)

El desenlace de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México dejó una huella en la historia del reality, no solo por la magnitud de la audiencia, sino también por el fenómeno social que generó la relación entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury.

La interacción entre ambos concursantes, que derivó en el popular “Aldrón”, se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, impulsando a miles de seguidores a especular sobre una posible relación sentimental entre los dos jóvenes.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

El triunfo de Aldo de Nigris se consolidó con 19 millones de votos, una cifra que superó el récord anterior de Wendy Guevara, quien había alcanzado 18 millones de votos en la primera temporada. El programa, que se extendió durante diez semanas, mantuvo un seguimiento masivo tanto en la votación como en la audiencia televisiva, consolidando su posición como uno de los realities más influyentes del país.

Tras abandonar la casa, Aldo de Nigris comenzó a compartir con diversos medios cómo ha sido su proceso de adaptación a la vida cotidiana y el impacto que tuvo su participación en el programa. Los fans han atribuido el éxito del regiomonano a su carácter accesible, su sentido del humor y la camaradería que estableció con otros concursantes, especialmente con Abelito y Aarón Mercury.

Así reaccionaron Aldo, Aarón y Abelito al video más “Aldrón” de todos

Los amigos siguen alimentando el "Aldrón" Youtube: Aldo de Nigris

Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito grabaron un podcast donde revisaron el video viral de La Casa de los Famosos México que capturó el instante en que Aldo y Aarón caminan tomados de la mano. Este clip, que emocionó a los seguidores del shippeo, fue motivo de risas y comentarios entre los tres amigos.

Durante la grabación, Aldo de Nigris admitió entre risas que “no se acordaba” del momento y preguntó: “¿Nos agarramos la mano?”. Aarón Mercury confirmó el hecho y añadió: “Te agarré yo la mano. Sí vi ese clip, no sabía que era viral”. La conversación continuó con Aldo cuestionando: “¿Por qué me agarraste la mano?”, a lo que Aarón replicó: “¿Por qué me la agarraste tú también? ¿Por qué me la aceptaste? Aldrón es real”. Los tres amigos compartieron la anécdota entre risas nerviosas.

En el mismo podcast, Aldo confesó que le gustaría invitar a una cita romántica a Elaine Haro, su compañera de reality, admitiendo que, pese a ser su amiga, le parecía “muy bonita”. Aarón, en cambio, dijo que prefería no arruinar la amistad con ella, pero bromeó con la idea de un date con el ganador de La Casa.

