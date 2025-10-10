México

Por qué se celebra el Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre: concientización, derechos y retos

Numerosos organismos y la OMS ponen el énfasis en el bienestar emocional, la prevención del suicidio y la importancia de crear entornos laborales favorables para todos los trabajadores

Por Miguel Flores

La Organización Mundial de la
La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa campañas globales para reducir el estigma y mejorar la atención a los trastornos mentales. Foto: (iStock)

Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, instituido para generar conciencia sobre los desafíos globales que suponen los trastornos psicoemocionales y sus riesgos asociados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la jornada involucra debates sobre la prevención del suicidio, la importancia de los entornos laborales saludables, el papel de la familia y el reconocimiento de la salud mental como un derecho humano universal.

Esta efeméride fue instaurada en 1992 por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), con el propósito de difundir conocimiento sobre los trastornos mentales y unir esfuerzos internacionales. Desde 1994, cada edición aborda un tema enfocado; en 2025, la atención estará centrada en la salud mental en situaciones de emergencia humanitaria, incluidos los contextos de guerra. El mes de octubre fue seleccionado porque se caracteriza por etapas de transición estacional que pueden influir en el bienestar emocional.

En la conmemoración actual, numerosos gobiernos, organizaciones y colectivos sociales llevan a cabo campañas, conferencias y eventos que buscan combatir la estigmatización, así como fomentar iniciativas que favorezcan el acceso a terapias y atención especializada. La OMS reconoce la salud mental como un derecho inherente. “Todas las personas, sin importar edad, origen o residencia, deben gozar del nivel más alto de bienestar mental”, estableció el organismo en su más reciente informe.

Los datos oficiales indican que una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental. El impacto es notable entre adolescentes y jóvenes, segmento en el que el número de diagnósticos sigue en aumento. De acuerdo con proyecciones de la OMS, la depresión afecta ya a más de 300 millones de individuos en todo el orbe. A esto se suma la ansiedad, circunstancia que eleva el riesgo de problemas físicos y obstaculiza las relaciones y la vida productiva. “Nadie debería ser excluido o privado de sus derechos humanos por padecer un problema de salud mental”, sentenció el organismo durante la campaña de 2023.

Estadísticas de la OMS estiman
Estadísticas de la OMS estiman que una de cada ocho personas en el mundo vive con algún tipo de trastorno mental. (Freepik)

El costo económico de los trastornos mentales asciende a 1 billón de dólares estadounidenses anuales, atribuible a la pérdida de productividad y mayores tasas de ausentismo, informó la OMS. En el ámbito laboral, una de cada cinco personas experimenta algún grado de afectación, problemática que puede superarse con el respaldo de empleadores y colegas, quienes tienen la posibilidad de identificar síntomas y orientar al personal hacia la atención especializada.

El Día Mundial de la Salud Mental funciona como una plataforma para visibilizar tales problemáticas e impulsar acciones que reduzcan la discriminación, refuercen las iniciativas de autocuidado y mejoren la oferta de servicios de atención en todo el mundo.

