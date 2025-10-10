Pastel de limón sin horno, un manjar sencillo de hacer

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de limón sin horno se caracteriza por su método de preparación sencillo, ya que no requiere cocción y se elabora a partir de refrigeración.

Entre sus ingredientes principales se encuentran galletas trituradas, mantequilla, leche condensada, jugo y ralladura de limón, crema y, en algunas variantes, gelatina sin sabor. Su textura es suave y cremosa, mientras que la base, formada por la mezcla de galletas y mantequilla, brinda firmeza y un leve contraste crujiente.

Este postre se sirve frío, lo que lo hace especialmente adecuado para épocas de calor, y suele decorarse con ralladura de limón o rodajas finas de esta fruta.

El sabor del pastel de limón sin horno es fresco y cítrico, marcado por el toque ácido del limón, equilibrado por la dulzura de la leche condensada y la suavidad de la crema. La base de galletas añade matices tostados y un punto de textura, consiguiendo así una combinación refrescante y ligera al paladar.

Ingredientes para Pastel de Limón sin Horno (8 porciones)

1 paquete de galletas de canela de 180 g (para la costra)

1/2 barra de mantequilla sin sal derretida (45 g, para la costra)

4 yemas de huevo (para el relleno)

1 1/2 tazas de azúcar (la mitad para las yemas y la otra mitad para la leche, para el relleno)

1 taza de leche de vaca (para el relleno)

1 ralladura de limón amarillo (para el relleno)

1 sobre de grenetina (7 g, para el relleno), previamente hidratada

1/2 taza de crema para batir (para el relleno)

4 limones amarillos, lavados, desinfectados y secos (para el gelée; se usarán el jugo y la ralladura de uno)

1/4 taza de azúcar (para el gelée)

1/2 sobre de grenetina (3.5 g, para el gelée), previamente hidratada

Paso a Paso para la Preparación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar la costra Tritura las galletas de canela en la licuadora hasta obtener un polvo fino. Mezcla el polvo de galleta con la mantequilla derretida hasta formar una masa. Coloca esta mezcla en la base de un molde para pay de 22 cm de diámetro, presionando para compactar. Lleva el molde al refrigerador por 10 minutos. Preparar el relleno En una olla pequeña, calienta la leche junto con la mitad del azúcar restante y la ralladura de un limón, haciendo una infusión. Bate las yemas con la otra mitad del azúcar y, poco a poco, añade un poco de la leche caliente a esta mezcla, revolviendo de inmediato. Vierte las yemas con leche nuevamente en la olla y cocina a fuego bajo, sin dejar de mover, durante 5 minutos o hasta que espese. Retira del fuego, agrega la grenetina previamente hidratada y mezcla hasta integrar. Deja enfriar. Añade la crema para batir e integra suavemente. Verter y refrigerar Vierte el relleno sobre la costra ya fría y extiende de manera uniforme. Lleva el pastel al refrigerador mientras preparas el gelée. Preparar el gelée de limón Exprime el jugo de los limones y ralla uno de ellos. Calienta el jugo con el azúcar y la ralladura en una ollita hasta que se disuelva el azúcar. Incorpora la grenetina hidratada y mezcla bien hasta que esté completamente disuelta. Deja entibiar. Montar el gelée Vierte cuidadosamente el gelée sobre la superficie del pastel ya frío, formando la capa superior. Refrigera nuevamente hasta que el gelée cuaje por completo antes de servir.