Pastel de limón sin horno, un manjar sencillo de hacer

El pastel de limón sin horno se caracteriza por su método de preparación sencillo, ya que no requiere cocción y se elabora a partir de refrigeración.
Entre sus ingredientes principales se encuentran galletas trituradas, mantequilla, leche condensada, jugo y ralladura de limón, crema y, en algunas variantes, gelatina sin sabor. Su textura es suave y cremosa, mientras que la base, formada por la mezcla de galletas y mantequilla, brinda firmeza y un leve contraste crujiente.
Este postre se sirve frío, lo que lo hace especialmente adecuado para épocas de calor, y suele decorarse con ralladura de limón o rodajas finas de esta fruta.
El sabor del pastel de limón sin horno es fresco y cítrico, marcado por el toque ácido del limón, equilibrado por la dulzura de la leche condensada y la suavidad de la crema. La base de galletas añade matices tostados y un punto de textura, consiguiendo así una combinación refrescante y ligera al paladar.
Ingredientes para Pastel de Limón sin Horno (8 porciones)
- 1 paquete de galletas de canela de 180 g (para la costra)
- 1/2 barra de mantequilla sin sal derretida (45 g, para la costra)
- 4 yemas de huevo (para el relleno)
- 1 1/2 tazas de azúcar (la mitad para las yemas y la otra mitad para la leche, para el relleno)
- 1 taza de leche de vaca (para el relleno)
- 1 ralladura de limón amarillo (para el relleno)
- 1 sobre de grenetina (7 g, para el relleno), previamente hidratada
- 1/2 taza de crema para batir (para el relleno)
- 4 limones amarillos, lavados, desinfectados y secos (para el gelée; se usarán el jugo y la ralladura de uno)
- 1/4 taza de azúcar (para el gelée)
- 1/2 sobre de grenetina (3.5 g, para el gelée), previamente hidratada
Paso a Paso para la Preparación
- Preparar la costra
- Tritura las galletas de canela en la licuadora hasta obtener un polvo fino.
- Mezcla el polvo de galleta con la mantequilla derretida hasta formar una masa.
- Coloca esta mezcla en la base de un molde para pay de 22 cm de diámetro, presionando para compactar.
- Lleva el molde al refrigerador por 10 minutos.
- Preparar el relleno
- En una olla pequeña, calienta la leche junto con la mitad del azúcar restante y la ralladura de un limón, haciendo una infusión.
- Bate las yemas con la otra mitad del azúcar y, poco a poco, añade un poco de la leche caliente a esta mezcla, revolviendo de inmediato.
- Vierte las yemas con leche nuevamente en la olla y cocina a fuego bajo, sin dejar de mover, durante 5 minutos o hasta que espese.
- Retira del fuego, agrega la grenetina previamente hidratada y mezcla hasta integrar. Deja enfriar.
- Añade la crema para batir e integra suavemente.
- Verter y refrigerar
- Vierte el relleno sobre la costra ya fría y extiende de manera uniforme.
- Lleva el pastel al refrigerador mientras preparas el gelée.
- Preparar el gelée de limón
- Exprime el jugo de los limones y ralla uno de ellos.
- Calienta el jugo con el azúcar y la ralladura en una ollita hasta que se disuelva el azúcar.
- Incorpora la grenetina hidratada y mezcla bien hasta que esté completamente disuelta. Deja entibiar.
- Montar el gelée
- Vierte cuidadosamente el gelée sobre la superficie del pastel ya frío, formando la capa superior.
- Refrigera nuevamente hasta que el gelée cuaje por completo antes de servir.