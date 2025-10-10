México

Omar “N” enfrentará audiencia clave por presunto abuso sexual infantil este viernes 10 de octubre

El exfutbolista mexicano comparecerá en Puente Grande, donde un juez decidirá si continúa el proceso penal en su contra tras nuevas pruebas

Por Jesús Tovar Sosa

El exjugador de las Chivas
El exjugador de las Chivas comparece este viernes ante el juez en el penal de Puente Grande. (Anayeli Tapia/Infobae)

Este viernes 10 de octubre, a las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo en el penal de Puente Grande, Jalisco, la audiencia de vinculación a proceso contra Omar “N”, exfutbolista profesional y figura destacada del Club Guadalajara (Chivas), quien enfrenta una acusación por el delito de abuso sexual infantil agravado.

La audiencia será crucial para definir si el exjugador continuará en prisión preventiva o podrá enfrentar el proceso en libertad. Esta decisión marcará el rumbo legal de un caso que ha generado gran atención mediática y social debido a la notoriedad del imputado.

Acusaciones y pruebas

La denuncia fue presentada tras la intervención de la madre de la presunta víctima, quien habría descubierto un video que su hija grabó como evidencia de las agresiones. Según los reportes, los hechos habrían iniciado en 2019, cuando la menor tenía apenas 11 años.

La acusación también incluye 42 capturas de pantalla, audios y videos que, de acuerdo con el abogado de la víctima, José Juan Soltero, documentan amenazas y comportamientos reiterados por parte del exfutbolista.

Soltero aseguró que “hay un audio donde se escucha lo que nosotros consideramos que es la voz de esta persona y las imágenes donde claramente se advierten actos del tipo que se denunció”.

Este viernes se definirá la
Este viernes se definirá la situación legal del exfutbolista. (FGE Jalisco)

También destacó agravantes como la convivencia bajo el mismo techo, la relación de pareja entre Omar “N” y la madre de la víctima, y la posición de autoridad del imputado.

La postura de la defensa

Por su parte, la defensa de Omar “N”, encabezada por el abogado Leobardo Treviño, ha cuestionado la validez y el contexto de las pruebas presentadas. En declaraciones a medios, Treviño señaló que varios de los materiales están “editados o recortados”, lo que, a su juicio, distorsiona los hechos.

“El expediente tiene recovecos legales que pueden beneficiar a mi cliente. Hay pruebas que fueron manipuladas o presentadas fuera de contexto”, sostuvo. Además, el abogado expresó su confianza en que su cliente podría recuperar su libertad tras la audiencia. “Mañana podríamos salir caminando”, afirmó.

Treviño también dejó abierta la posibilidad de buscar mecanismos alternativos como el procedimiento abreviado o la suspensión condicional del proceso, opciones legales que podrían reducir la pena o permitir que Bravo continúe su proceso en libertad.

Se han confirmado dos carpetas
Se han confirmado dos carpetas más en contra del exfutbolista. Foto: (RS)

Más denuncias en revisión

En paralelo, la Fiscalía de Jalisco confirmó la existencia de dos carpetas de investigación adicionales contra Omar “N”, previamente archivadas, que también se relacionan con denuncias por abuso sexual infantil. Aunque por el momento no forman parte del proceso actual, podrían ser reactivadas dependiendo del resultado de la audiencia de este viernes.

La vicefiscal especializada, Elizabeth Canales, señaló que cada carpeta corresponde a una víctima diferente y que se encuentran en revisión para determinar si pueden incorporarse en etapas futuras del juicio.

Si el juez determina que existen elementos suficientes, Omar “N” será vinculado a proceso y se fijará un plazo para el cierre de la investigación complementaria. En caso contrario, podría quedar en libertad, aunque el caso podría seguir abierto.

Temblor en Guerrero: se registra

Cómo preparar un delicioso cheesecake

Explosión de pipa de gas

Chef personal de Christian Nodal

Los mejores cortometrajes que no
FGR investiga a Montserrat Caballero,

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Chef personal de Christian Nodal

Chef personal de Christian Nodal sorprende en el cumpleaños de Ángela Aguilar con exclusivo banquete

Abogado de Omar ‘N’ demerita

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

