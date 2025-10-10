La misteriosa reacción de Frida Sofía ante delicada operación de columna de su mamá, Alejandra Guzmán

El reciente mensaje de Frida Sofía y la falta de comunicación directa reavivan la atención sobre la compleja relación madre e hija, justo cuando la salud de Alejandra Guzmán vuelve a estar en el foco (@SueltaLaSopaTV, X)

El reciente mensaje de Frida Sofía en redes sociales ha captado la atención del público, justo cuando la salud de Alejandra Guzmán vuelve a ser motivo de inquietud tras una nueva intervención quirúrgica.

La joven cantante y nieta de Silvia Pinal compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que expresó: “Me encuentro en mi estado natural. No estoy soportando a ninguna persona”, una declaración que rápidamente se viralizó y que marca su única y misteriosa reacción pública ante la hospitalización de su madre.

La preocupación por el estado de Alejandra Guzmán, conocida como “La Reina del Rock”, se intensificó luego de que el programa Ventaneando informara que la artista de 57 años fue sometida a una cirugía de emergencia en la columna vertebral.

Frida Sofía rompe el silencio con un mensaje en redes tras la cirugía de Alejandra Guzmán (IG)

Según detalló Pati Chapoy en la emisión del 8 de octubre, la intervención se debió a complicaciones derivadas de problemas crónicos en la cadera y la columna, antecedentes que la cantante había revelado previamente en una entrevista, donde mencionó padecer hernias discales.

“Efectivamente fue operada el día de ayer de la columna vertebral”, confirmó Chapoy en el programa, y añadió: “Supongo que fue una intervención bastante delicada para poner ya todo en su lugar”.

El equipo de Ventaneando aseguró que la operación se realizó sin complicaciones y que la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán se encuentra estable y en proceso de recuperación.

“La información que tenemos en este momento es que salió perfectamente bien de la operación, se está reponiendo y está muy bien”, informó la periodista, subrayando que la artista está fuera de peligro.

Alejandra Guzmán fue operada de emergencia por complicaciones en la columna vertebral

Hasta ahora, ni la familia ni el equipo de Alejandra Guzmán han emitido un comunicado oficial sobre su estado actual, lo que ha incrementado la inquietud entre sus seguidores, quienes esperan detalles sobre su evolución y el tiempo estimado de reposo.

La intérprete de “Eternamente bella” lleva varias semanas alejada de los escenarios debido a diversos problemas de salud que se remontan a finales de julio.

Su trayectoria médica ha estado marcada por múltiples intervenciones desde 2009, cuando una mala aplicación de biopolímeros desencadenó graves secuelas. Entre las complicaciones más severas que ha enfrentado se encuentran la necrosis y otras afectaciones que la obligaron a someterse a diversas cirugías para retirar sustancias perjudiciales de su organismo.

La familia de Alejandra Guzmán no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud

En 2016, recibió dos prótesis de titanio en la cadera, y en 2018 sufrió una fractura en la misma zona. Además, en 2022 fue hospitalizada por una infección bacteriana y en 2007 fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que marcó el inicio de una serie de desafíos médicos.

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía ha estado marcada por la distancia y la controversia desde 2021, cuando la joven denunció públicamente a su abuelo Enrique Guzmán por abuso, lo que provocó un quiebre familiar.

Tras años de declaraciones encontradas, ambas dieron señales de acercamiento a finales de 2024, luego del fallecimiento de Silvia Pinal. En ese momento, la cantante confesó haber retomado el contacto con su hija, aunque desde entonces Frida Sofía no había realizado comentarios públicos sobre su madre.

Alejandra Guzmán enfrenta problemas de salud desde 2009 por secuelas de biopolímeros (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

La ausencia de información directa por parte de la familia ha generado una ola de mensajes de apoyo y preocupación por parte de los admiradores de la llamada Reina del rock mexicano.

La reciente operación ha reavivado la atención sobre los problemas de salud que ha enfrentado la artista durante más de una década, especialmente aquellos relacionados con procedimientos estéticos y sus consecuencias.