México

Gobierno de México refuerza acciones preventivas ante las fuertes lluvias registradas en territorio nacional

Según datos del SMN se pronostican lluvias torrenciales, entre 150 y 250 milímetros, en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Michoacán

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Gobierno de México refuerza acciones
Gobierno de México refuerza acciones preventivas ante las fuertes lluvias registradas en territorio nacional. Foto: x.com/@CNPC_MX

El Gobierno de México implementa acciones preventivas reforzadas ante las intensas lluvias que afectan diversos estados del país, con especial atención en Veracruz, Chiapas y Oaxaca. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Priscilla, degradado a categoría 1, se localiza a 310 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas. Este fenómeno, junto con otros sistemas meteorológicos, ocasiona precipitaciones de alta intensidad en varias regiones, reportó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según datos del SMN se pronostican lluvias torrenciales, entre 150 y 250 milímetros, en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Michoacán. En Oaxaca y Chiapas se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros. Las autoridades prevén encharcamientos, inundaciones, crecida de ríos y deslaves en áreas montañosas, así como afectaciones viales y disminución de la visibilidad.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene acciones coordinadas de prevención, preparación y atención, en colaboración con autoridades estatales y municipales. Además, participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas dependencias han desplegado Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) para fortalecer la capacidad de respuesta local.

La CNPC informó que realiza monitoreo continuo en zonas de riesgo, recorridos de supervisión preventiva y llenado de costaleras en bordos de contención. También se llevan a cabo actividades de retiro de árboles caídos y labores con maquinaria pesada para despejar caminos, además de la atención a interrupciones en los servicios eléctrico y de telefonía, tareas respaldadas por la CFE.

La CNPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a seguir medidas de autocuidado ante la probabilidad de crecientes o deslizamientos”, cita el más reciente informe difundido por la instancia federal.

Entre las recomendaciones figuran evitar cruzar ríos o zonas inundadas, reportar grietas o movimientos en laderas, asegurar objetos que pudieran desplazarse por el viento y preparar una mochila de emergencia con documentos y suministros esenciales. En caso de emergencia, la CNPC orienta acudir a los refugios temporales habilitados.

El organismo federal reitera la importancia de proteger la vida, los bienes y el entorno de la población y destaca la labor conjunta de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil. Las acciones continuarán en las próximas horas ante el persistente riesgo de precipitaciones extraordinarias en el oriente, centro y sur del país.

